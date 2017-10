Priateľka strelca z Las Vegas: Netušila som o jeho zámeroch

Na fotografii priateľka strelca z Las Vegas Marilou Danleyová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 5. októbra (TASR) - Priateľka strelca z Las Vegas uviedla v stredu, že nemala potuchy o tom, aký masaker plánuje, keď ju posielal na výlet do zahraničia, aby navštívila rodinu.Marilou Danleyová vydala vyhlásenie po tom, ako sa vrátila z rodných Filipín a po tom, ako ju počas dňa vypočúvali agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Tí sa stále snažia zistiť, čo viedlo Stephena Paddocka k streľbe na tisícky divákov country festivalu z 32. poschodia hotela v Las Vegas.Danleyová, ktorá bola v zahraničí viac ako dva týždne, uviedla, že ju najprv potešilo, keď jej Paddock poslal na Filipíny peniaze, aby kúpila dom pre rodinu. Neskôr sa však začala obávať, či sa s ňou takýmto spôsobom nechce rozísť." uviedla 62-ročná Danleyová vo vyhlásení, ktoré prečítal jej právnik pred sídlom FBI v Los Angeles. Paddocka milovala akoa dúfala v ich spoločnú budúcnosť. Dodala, že je zdrvená týmto masakrom a bude spolupracovať s úradmi.Erick Paddock povedal denníku Washington Post, že jeho brat Stephen sa spoznal s Danleyovou v kasíne v nevadskom meste Reno, kde robila hostesku. Jej sestry v Austrálii vyjadrili v televíznom rozhovore názor, že ju poslal preč, aby mu neprekazila jeho vražedné plány. Na Filipíny jej poslal 100.000 dolárov len niekoľko dní pred činom, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľa USA, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity. Vyšetrovatelia sa snažia teraz vystopovať tieto peniaze.Šesťdesiatštyriročný gambler a investor do nehnuteľností si osobitne žiadal izbu na hornom poschodí hotela s dobrým výhľadom na hudobný festival. Podľa osoby, ktorá videla hotelové záznamy, sa tam nemohol ubytovať do soboty. Izbu mu poskytli zdarma, pretože bol dobrý zákazník, ktorý vsádzal do hry desaťtisíce dolárov pri každej návšteve kasína.Podľa AP ide o ďalší znak toho, ako metodicky plánoval útok, ktorý si vyžiadal v nedeľu 58 mŕtvych a vyše 500 zranených. Bilanciu, v ktorej nie je zarátaný páchateľ, znížil z 59 na 58 úrad koronera. Podľa úradov si Paddock priniesol na izbu 23 zbraní v desiatich kufroch a umiestnil kamery, aby sledoval políciu, ako sa k nemu blíži.Od roku 1982 zhromaždil takmer 50 zbraní a 33 z nich, väčšinou pušky, kúpil v čase od októbra 2016 do 28. septembra 2017, uviedla v stredu pre televíziu CBS Jill Snyderová z federálneho Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF).