Príbeh Natálky hrali posledný raz na škole, najbližšie na Pohode

Bratislava 7. júna (TASR) - Natálka – projekt proti extrémizmu v utorok jeho tvorcovia odohrali poslednýkrát v tomto školskom roku a to na Strednej škole elektrotechnickej v Bratislave. Za pol roka jeho uvádzania ho videli stovky študentov nielen v Bratislavskom kraji, ale pozrieť si ho mohla aj verejnosť, pre ktorú boli špeciálne určené dve predstavenia v Slovenskom národnom divadle. Cieľom projektu je nielen si predstavenie pozrieť, zamyslieť sa nad podstatou, ale najmä otvorene diskutovať."Okrem Natálky samotnej, pokračuje Bratislavská župa vo svojom zápase s extrémizmom tým, že debatujeme práve s tými, ktorí sú najviac ohrození extrémizmom, to znamená so študentami stredných škôl. Téma to bola živá a boli tu rôzne typy názorov a práve o tom to má byť, aby si to v dialógu študenti vydiskutovali, jednak s tvorcami a predstaviteľmi samotnej Natálky, ale vlastne istým spôsobom s celou spoločnosťou, lebo tieto otázky sa bežne neotvárajú a keď sa neotvárajú medzi dospelými a študentmi štandardným spôsobom, tak ju otvárajú extrémisti, ktorí tlačia svoju ideológiu," povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo.Príbeh o Natálke približuje skutočné udalosti z Českej republiky z roku 2009 a prvýkrát ho predstavil BSK spolu so spoluorganizátormi Slovenským národným divadlom a OZ Living Memory v decembri 2016. Predstavenie opisuje skutočný príbeh dvojročného rómskeho dievčatka, Natálky, ktorá takmer zomrela po tom, ako do domu jej rodičov hodili štyria mladíci "molotovove koktejly". Natálka, projekt proti extrémizmu je nielen predstavenie o Natálke, ale jeho druhou dôležitou časťou je diskusia, v ktorej práve žiaci majú možnosť v rámci svojho priestoru v školskej triede, sa pýtať, hľadať odpovede na nezodpovedané otázky na rôzne problémy rezonujúce v spoločnosti."Projekt Natálka sa rozbehol celkom fajn a oslovilo nás viacero škôl v rámci celého Slovenska. Sami nás oslovili usporiadatelia festivalu Pohoda, kam taktiež pôjdeme s Natálkou. Predstavenie sa uskutoční v sobotu 8. júla o deviatej hodine a potom sa plánuje urobiť väčšie týždňové turné na východné Slovensko od 4. až do 8. septembra, kedy tam prejdeme 5 miest, ktorými sme boli oslovení a rovnako sa s Natálkou plánuje do budúceho školského roku cestovať po školách viac menej v rámci Bratislavského kraja, čo je dostupnejšie aj pre nás, ale určite ak sa nám podarí aj výjazd niekde ďalej, tak pôjdeme," doplnila za činohru SND Monika Martinčičová.Projekt Natálka bude pokračovať do decembra 2017, ale tvorcovia projektu už pracujú na tom, aby sa vybudovalo ďalšie takéto predstavenie, ktoré by opäť putovalo po školách a podávalo toto posolstvo ďalej.Školy, ktoré majú záujem o uvedenie inscenácie a diskusiu o téme aj u nich, nech sa hlásia na mejlovú adresu: protiextremizmu@snd.sk.Združenie OZ Living memory už má za sebou takmer sedemdesiatku prednášok na stredných školách v Bratislavskom regióne. Ich názov je "V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie!". Prednášky a diskusie predstavujú študentom osudy obetí totalitných režimov a ich prenasledovateľov na Slovensku. Nosnými témami sú napríklad Vznik, vývoj, štruktúry a metódy ŠtB, Podiel Slovenska na holokauste, Nástup Hitlera k moci a 2. sv. vojna či „Elity“ spred novembra 1989 a ich etablovanie v súčasnej spoločnosti. Spoluorganizátorom prednášok je Bratislavský samosprávny kraj.