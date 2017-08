Príbehy migrantov sa stanú súčasťou globálneho filmového festivalu

Na ilustračnej foto relokovaní migranti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. augusta (TASR) – Profesionálni i začínajúci filmári môžu do 17. septembra prispieť do kolekcie diel, ktoré predstaví druhý ročník Globálneho filmového festivalu o migrácii. Web Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR informuje, že témou druhého ročníka celosvetového podujatia je "nádej a výzva migrácie a to, čím môžu migranti obohatiť komunity do ktorých prichádzajú".Filmári môžu do výberu poslať minimálne 25-minútové snímky. Filmy, ktoré sa stanú súčasťou ponuky celosvetového festivalu, oznámia organizátori v októbri. Národné pobočky IOM si budú môcť vybrať tituly pre filmové festivaly, ktoré sa uskutočnia v danej krajine.IOM SR, na ktorej stránke je viac informácií, sa podieľala aj na prvom ročníku celosvetového podujatia. V bratislavskom kine Lumiére mohli diváci vidieť v decembri 2016 tri snímky. Film The Invisible City o živote v utečeneckom tábore Kakuma uprostred púšte v Keni a tiež príbehy západoafrických migrantov, ich úsilie dostať sa za každú cenu do Európy (Wallah – Je te jure) a úskalia, ktorými čelia v novej krajine (Limbo).Filmový festival IOM je súčasťou globálnej kampane Organizácie Spojených národov Together (Spolu), ktorá podporuje rozmanitosť a iklúziu a zameriava sa na zmenu vnímania a postojov k migrantom a utečencom.