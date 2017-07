Približne 300 sýrskych utečencov sa vydalo na cestu z Libanonu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 12. júla (TASR) - Približne 300 sýrskych utečencov dnes opustilo Libanon s cieľom vrátiť sa do svojej vojnou spustošenej krajiny, informovala libanonská tlačová agentúra NNA.Utečenci sa vydali na cestu z tábora an-Núr v meste Arsal na hraniciach do susedného sýrskeho mesta Asal al-Ward. Zatiaľ nie je jasné, či tábor opustili dobrovoľne.K ich odchodu došlo týždeň po útoku militantov na libanonských vojakov v tábore an-Núr, kde pátrali po podozrivých členoch Islamského štátu. V tom čase sa v tábore vyhodil do vzduchu samovražedný útočník a zranil troch libanonských vojakov.Na útok reagovala libanonská armáda sériou razií v sýrskych utečeneckých táboroch a pozatýkala podozrivých militantov. Razie však spôsobili medzi utečencami paniku.V Libanone je viac ako 1,2 milióna utečencov, ktorí prevažne žijú v niekoľkých táboroch na juhu krajiny. Podľa odhadov Organizácie Spojených národov okolo 70.000 sýrskych utečencov obýva tábory v oblasti Arsalu.Približne 31.000 sýrskych utečencov, ktorí žili v susednom Turecku, Libanone a Jordánsku, sa nedávno vrátilo do vlasti, pripomína agentúra DPA.