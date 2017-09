Príbuzní nesúhlasili s cisárskym rezom; rodička spáchala samovraždu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 7. septembra (TASR) - Na sociálnych sieťach v Číne sa v posledných dňoch živo diskutuje o prípade 26-ročnej ženy, ktorá tesne pred pôrodom spáchala samovraždu, pretože jej rodina lekárom údajne nepovolila vykonať cisársky rez. S odvolaním sa na čínsku tlač o tom dnes informovala britská spravodajská stanica BBC.Tragédia sa odohrala 31. augusta, keď mladá žena menom Ma vyskočila z okna nemocnice v meste Jü-lin v provincii Šen-si. Pri páde zahynula matka aj jej nenarodené dieťa.Ošetrujúci lekár uviedol, že tehotná žena dvakrát upozornila svojich príbuzných, ktorí s ňou boli v nemocnici, že jej bolesti sú neznesiteľné a že chce, aby lekári pristúpili k pôrodu cisárskym rezom. Rodina však podľa lekára odmietla zákrok povoliť.Manžel mladej ženy ale tvrdí, že rodina cisársky rez neodmietla. Uviedol, že stavom manželky bol znepokojený a preto telefonicky kontaktoval jej lekára a žiadal ho, aby. Kým však telefonoval, Ma ". Muž na margo samovraždy uviedol, že keďže poznal povahu svojej manželky, neočakávalVedenie nemocnice, kde sa samovražda rodičky odohrala, zverejnilo vyhlásenie, v ktorom informovalo, že Ma bola v 41. týždni tehotenstva, pričom lekári vzhľadom na veľkosť plodu dospeli k záveru, že prirodzený vaginálny pôrod by bol veľmi riskantný. Lekári sa vyslovili za cisársky rez a žiadali o názor príbuzných. Tí údajne uviedli, že situáciu síce chápu, ale s chirurgickým zákrokom nesúhlasia.Podľa čínskych zákonov musia lekári pred veľkými chirurgickými zákrokmi žiadať súhlas príbuzných. Diskutéri na sociálnych sieťach však kladú otázku, prečo Ma nemohla rozhodovať sama za seba. Podľa niektorých z prispievateľov možno teraz príbuzných mladej ženy považovať za vrahov, ktorí by mali byť súdení.Spravodajská stanica BBC pripomenula, že nejde o prvý prípad v Číne, keď byrokratické procedúry zvíťazili nad právom jednotlivca rozhodovať o svojom zdravotnom stave a rozsahu zdravotnej starostlivosti.Nedávno tak veľké emócie vyvolal prípad nositeľa Nobelovej cena za mier Liou Siao-poa, ktorý bol zo zdravotných dôvodov prepustený z väzenia v terminálnom štádiu rakoviny pečene. Jeho žiadosť o povolenie odchodu do zahraničia, kde mu ponúkali liečbu, však čínske úrady odmietli. Disident krátko po prepustení z väzenia zomrel.