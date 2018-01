Price vyhral 11. etapu Dakaru, celkovým lídrom je Walkner

Austrálsky motocyklový pretekár Toby Price. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 11. etapy (Belén - Chilecito):



motocykle: 1. Toby Price (Austr./KTM) 4:01:33 hod., 2. Kevin Benavides (Arg./Honda) +1:38 min., 3. Antoine Meo (Fr./KTM) +6:31, 4. Ricky Brabec (USA/Honda) +7:34, 5. Matthias Walkner (Rak./KTM) +11:01



priebežné poradie: 1. Walkner 36:33:37, 2. Benavides +32:00 min., 3. Price +39:17

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belén 17. januára (TASR) - Stredajšiu 11. etapu Rely Dakar vyhral austrálsky motocyklový jazdec Toby Price na KTM o 1:38 minúty pred Argentínčanom Kevinom Benavidesom na Honde. V priebežnom poradí vedie Rakúšan Matthias Walkner na KTM, ktorý v etape finišoval piaty, pred Benavidesom v ňom má náskok 32 minút.Vo štvrtok na prestížnom podujatí skončili Slovák Štefan Svitko aj dovtedy druhý jazdec poradia Španiel Joan Barreda Bort. Borta vyradilo zranené koleno. Dôvodom odstúpenia Svitka boli neutíchajúce bolesti hornej časti tela po páde v 10. etape. Informovala o nich RTVS na svojom facebookovom profile, správu potvrdila aj facebooková stránka Svitkovho fanklubu.uviedol jazdec Slovnaft Rally Teamu po dojazde do cieľa. Následne podstúpil vyšetrenia, po ktorých sa musel so slávnymi pretekmi rozlúčiť. Podľa lekárov mal problémy najmä s kľúčnou kosťou.Tridsaťpäťročný Svitko (KTM) zo 40. ročníka Rely Dakar odstúpil z ôsmeho miesta celkového poradia. Vicešampión z roku 2016 tak pri svojej deviatej účasti na najprestížnejších motoristických vytrvalostných pretekoch sveta nepríde do cieľa po tretí raz, Dakar nedokončil aj v rokoch 2011 a 2013.