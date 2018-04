Prichádza éra nových priemyselných motorov

Nové motory ušetria 135 miliard kWh a produkciu 63 miliónov ton CO2

Výber správnych ochranných zariadení pre vysoko účinné motory

BRATISLAVA 27. apríla 2018 (WBN/PR) - Elektromotory tvoria približne 80 % spotreby elektrickej energie v priemyselnom sektore. Ak chce firma šetriť, tieto zariadenia sú ideálnym kandidátom na výmenu alebo zásadnú inováciu. V súčasnosti prebieha prechod na motory s vysokou účinnosťou IE3 a motory s veľmi vysokou účinnosťou IE4. Veľmi dôležitý je výber správneho spúšťača motora a zaistenie maximálnej energetickej účinnosti. Špecialisti Schneider Electric odporúčajú zamerať sa pri výbere aj na správanie motorov počas spúšťania a možný dopad na ochranné zariadenia.Účinnejšie priemyselné motory, ktoré budú mať v najbližších rokoch čoraz väčší podiel na trhu, môžu mať obrovský vplyv na spotrebu energie. Nemecká federálna agentúra pre životné prostredie odhaduje, že do roku 2020 by motory s vyššou účinnosťou mohli iba v EÚ ušetriť až 135 miliárd kWh a 63 miliónov ton oxidu uhličitého (CO2).„Elektrické správanie týchto motorov je iné ako u ich menej účinných verzií, ktoré majú obvykle vyššie nárazové prúdy a prúdy nakrátko. Štandardné motorové spúšťače a podobné zariadenia preto v niektorých prípadoch nemusia postačovať. Použitie ističov, stýkačov a tepelných relé radu TeSys zaisťuje optimálnu energetickú účinnosť inštalácie, pričom je zároveň v súlade s aktuálnymi predpismi," vysvetľuje Ing. Petr Bohušík zo spoločnosti Schneider Electric, ktorá je globálnym lídrom a poskytovateľom riešení pre energetický manažment a priemyselnú automatizáciu.Najbežnejším spôsobom ochrany spúšťačov s priamym pripojením k sieti je kombinácia ističa, stýkača a tepelného relé. Pri motoroch s výkonom do 15 kW je bežnejšie spojenie spúšťača motorov a stýkača. Magnetický alebo tepelno-magnetický istič poskytuje skratovú ochranu a prerušenie, ktoré zabráni poškodeniu inštalácie. Tepelná spúšť deteguje nadprúdy a vypne motor skôr, než prehriatie pokazí jeho izoláciu.„Výber správnych zariadení s ohľadom na ich vlastnosti je preto pre ochranu motora kľúčová,“ pripomína Petr Bohušík a vysvetľuje, že so zvyšujúcim sa záberovým prúdom rastie tiež riziko nežiaduceho vypínania. „Najmä vtedy, keď sú hodnoty medzi záberovým prúdom motora a prahom prístrojov príliš blízko. Závisí to tiež od technológií motora, od výberu overeného dodávateľa elektrických súčastí a od správnej inštalácie elektrického vedenia.“ Ističe a tepelné relé TeSys spoločnosti Schneider Electric prešli skúškami magnetickej, elektrickej a tepelnej odolnosti v laboratórnych podmienkach. Cieľom je zabezpečiť ich kompatibilitu s motormi IE3. Ďalšími skúškami bola následne overená aj kompatibilita s motormi IE4. Použitie ističov, stýkačov a tepelných relé radu TeSys zaisťuje optimálnu energetickú účinnosť inštalácie, pričom je zároveň v súlade s aktuálnymi predpismi.