Príchod Jaguaru do Nitry vyvoláva obavy, poslanci mesta kritizujú štát

Nitra 8. septembra (TASR) - Zvýšenie zamestnanosti, rast platov, rozvoj služieb, ale aj riziko dopravných kolapsov, ekologická záťaž či možný masívny príchod zahraničných robotníkov. To sú niektoré z pozitívnych i negatívnych vplyvov, ktoré nitrianska radnica očakáva po príchode automobilky Jaguar Land Rover do mesta.Analýzou, ktorú vypracoval magistrát, sa na svojom septembrovom rokovaní zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo. Viacerí poslanci upozornili na to, že vplyvmi investície sa malo mesto, ale aj štátne orgány zaoberať oveľa skôr. Zároveň kritizovali štát, ktorý sa podľa nich prostredníctvom spoločnosti MH Invest stará výlučne o investíciu automobilky, no všetky dopady musí riešiť mesto samo.skonštatoval poslanec Peter Oremus. Podľa analýzy, ktorú vypracoval magistrát, aj na základe skúseností Žiliny s príchodom závodu KIA, bude mať investícia pre Nitru viaceré pozitívne efekty, zároveň však môže vyvolať aj nezanedbateľné problémy.skonštatoval poslanec Miloš Dovičovič.Podľa jeho slov bude musieť mesto na svoje náklady znášať prípadne vytvorenie nového oddelenia mestskej polície, riešenie nárastu dopravy i opravu zničených ciest bez reálnej pomoci zo strany štátu. „skonštatoval.Štát podľa jeho slov neplní ani ďalšie zo svojich prísľubov.povedal Dovičovič.Primátor Jozef Dvonč pripomenul, že mnohé z negatívnych očakávaní sa vôbec nemusia naplniť. Ako príklad uviedol transport hotových výrobkov z továrne Land Rover Jaguar, ktorý nebude smerovaný cez Nitru.spýtal sa Dvonč.Zároveň ocenil, že komunikácia s automobilkou sa výrazne zlepšila a dnes je na veľmi dobrej úrovni.vysvetlil Dvonč.Okrem toho pripomenul, že mnohé negatívne vplyvy, napríklad v podobe zhustenia dopravy či ekologických záťaží, sa často automaticky pripisujú podniku Jaguar Land Rover.zdôraznil primátor.