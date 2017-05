Prídu dve mrazivé noci, z utorka na stredu bude až - 10 stupňov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. mája (TASR) - Slovensko čakajú dve mrazivé noci. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého - najnižšieho stupňa pred prízemnými mrazmi, ktoré sa môžu vyskytnúť v niektorých častiach krajiny.Ochladenie nebezpečné pre poľnohospodárov a záhradkárov má prísť ešte pred troma ľadovými mužmi, ktorí sú v kalendári až budúci víkend. V noci z pondelka na utorok (z 8.5. na 9.5.) sa prejaví na severe stredného Slovenska a v severných okresoch Spiša. Teploty od 2.00 h do 8.00 h ráno tu môžu vo výške 5 centimetrov nad povrchom zeme ojedinele klesnúť na 0 až - 2 stupne C.Ešte chladnejšou bude noc z utorka na stredu (z 9.5. na 10.5). Na severe stredného Slovenska a v severných okresoch Spiša majú prízemné mrazy od 22.00 h do 8.00 h ráno dosahovať na mnohých miestach hodnotu - 5 až - 10 stupňov C. V južnej časti stredného Slovenska sa očakáva na mnohých miestach prízemná teplota - 2 až - 7 stupňov C a na severe východného Slovenka prízemný mráz s hodnotami - 1 až - 5 stupňov C.Počas tejto noci už nepôjde len o prízemné mrazy, ale mrznúť bude i vo výške dva metre nad povrchom. Na severe stredného Slovenska a v severných okresoch Spiša očakávajú meteorológovia - 2 až -7 stupňov C, na juhu stredného Slovenska -1 až - 5 stupňov C a na severe východného Slovenska v takejto výške mráz do - 3 stupňov C.