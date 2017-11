Priebeh volieb na Spiši je pokojný, volebná účasť je rôzna

Na snímke Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, v pozadí Spišský hrad Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Poprad/Spišská Nová Ves 4. novembra (TASR) – Voľby do vyšších územných celkov sú zatiaľ na Spiši bezproblémové.priblížila pre TASR zapisovateľka Okresnej volebnej komisie (OVK) v Kežmarku Gabriela Petrušková.V Kežmarskom okrese je dohromady 67 okrskov a právo voliť tu má približne 50.000 obyvateľov, ktorí si môžu vybrať spomedzi 39 kandidátov na poslancov.dodala Petrušková.Všetko je zatiaľ v poriadku aj v jednotlivých okrskoch v okresoch Poprad a Levoča, voličská účasť tu však nie je veľmi vysokázhodnotil zapisovateľ OVK v Poprade Ladislav Maličký. V okrese Poprad je dohromady 88 okrskov a občania si volia spomedzi 75 kandidátov na poslancov, v Levočskom okrese je to 47 okrskov a kandiduje tu 25 ľudí.priblížil zapisovateľ OVK v Starej Ľubovni Mikuláš Mayer. V Ľubovnianskom okrese má právo voliť viac ako 44.000 obyvateľov v 63 okrskoch. Okrem župana si pritom môžu vybrať aj poslancov spomedzi 27 kandidátov.V okrese Spišská Nová Ves je dohromady 83 okrskov a ani tu priebeh volieb zatiaľ nič nenarúša. Potvrdila to zapisovateľka tamojšej OVK Lívia Klaciková s tým, že volebná účasť v zatiaľ zmonitorovaných okrskoch je na úrovni okolo 15 percent.