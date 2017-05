Priechody pre chodcov budú bezpečnejšie, Nitra ich chce osvetliť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 19. mája (TASR) – Priechody pre chodcov v Nitre by mali byť bezpečnejšie. Na viaceré z nich chce radnica nainštalovať moderné osvetlenie. Peniaze na projekt chce magistrát získať prostredníctvom dotácie Ministerstva vnútra SR v rámci výzvy Prezídia Policajného zboru.Celkové náklady na projekt sú 23.788,80 eur. Na tejto sume sa bude mesto podieľať päťpercentným financovaním, zvyšok bude tvoriť dotácia. Podľa projektu by sa za tieto peniaze mali osvetliť tri priechody pre chodcov.Ako informovala radnica, nové svetlá pribudnú na frekventovanom priechode na tranzitnej ceste, smerujúcej do centra mesta medzi ulicami Biovetská a Novozámocká. Bezpečnejší bude aj priechod na Štefánikovej ulici neďaleko pešej zóny i priechod na uliciach Dlhá a Gorazdova na sídlisku Chrenová.