Východoslovenská vodná nádrž Domaša, ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Kvakovce 5. júna (TASR) – Priehradný múr vodnej nádrže Domaša opäť sprístupnili pre verejnosť. Spája dve rekreačné strediská - Dobrú a Moniku vo Vranovskom okrese. Otvorený bude celoročne.Ako TASR informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Pavel Machava, v letných mesiacoch to bude od 8.00 h do 20.00 h, v zime od 10.00 h do 15.30 h, vrátane víkendov. Prístup na priehradný múr bol podľa jeho slov pozastavený príkazom ministra vnútra po teroristických útokoch v Paríži v novembri 2015, keď bola nádrž zaradená do II. stupňa teroristického ohrozenia.Predtým cestu otvorili v roku 2011, a to po 24 rokoch. Má dĺžku 350 metrov. Sprístupnením priehradného múru opätovne vznikajú možnosti hlavne pre peších turistov i cyklistov. Motorové vozidlá po nej nebudú môcť prechádzať.Vodné dielo Domaša bolo vybudované v rokoch 1962 - 1967 ako súčasť vodohospodárskych úprav na Východoslovenskej nížine.priblížil hovorca.Zatopená plocha predstavuje 1510 hektárov, najväčšia hĺbka je 25,5 metra. Je štvrtou najväčšou vodnou nádržou na Slovensku. Domaša je podľa Machavu považovaná za potenciálny, vyhliadkový zdroj pitnej vody. "uzavrel.