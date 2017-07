Priekopník ready-made Marcel Duchamp sa narodil pred 130 rokmi

Marcel Duchamp (1887) legendárny francúzsky výtvarník, jedna zo zakladateľských osobností moderného umenia 20. storočia, ktorý bol priekopníkom dadaizmu, surrealizmu, ready-made a prvým hlásateľom antiumenia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Blainville-Crevon/Bratislava 28. júla (TASR) - V normandskom meste Blainville-Crevon vo Francúzsku sa 28. júla 1887 narodil Henri Robert Marcel Duchamp, francúzsky výtvarník, šachista, významná osobnosť moderného umenia 20. storočia, hlásateľ antiumenia, priekopník dadaizmu, surrealizmu a ready-made.Až štyri deti rodičov Eugena a Lucie Duchapovcov sa uplatnili v umeleckom prostredí: okrem Marcela Duchampa to boli Gaston Duchamp - maliar a grafik vystupujúci pod umeleckým pseudonymom Jacques Villon, sochár Raumond Duchamp-Villon a maliarka Suzanne Duchamp-Crotti.Prvými dielami Marcela Duchampa boli impresionizmom ovplyvnené krajinomaľby z roku 1902. Maliarsku techniku si zdokonaľoval, na úkor školy, od svojich desiatich rokov na Lycée Corneille v Rouen, vďaka čomu na konci gymnaziálneho štúdia v roku 1904 získal za svoju maľbu prvé ocenenie. Po skončení strednej školy odišiel z mesta Rouen za staršími bratmi do Paríža. Tu začal študovať na prestížnej súkromnej Julianovej akadémii, ktorú však nedokončil. Po roku sa vrátil späť do Rouen, aby absolvoval tlačiarenský kurz.Výtvarne ho v rannom období ovplyvnil najmä jeho starší brat Jacques Villon, v ktorého tvorbe sa odráža vplyv Paula Cézanna a fauvistov, neskôr prvky symbolizmu, kubizmu a futurizmu.Po opätovnom návrate Marcela Duchampa do Paríža spoznal Guillauma Apollinaira, Francisa Picabia a ďalšie osobnosti parížskeho umeleckého života. Jeho prvým kontroverzným dielom, ktorým zaujal verejnosť bolo kubisticko-futuristické dielo Akt zostupujúci po schodoch č. 2 z roku 1912. Po tom, ako ho odmietli vystaviť v parížskom Salóne nezávislých, zožal pozornosť a publicitu na Armory Show v roku 1913 v New Yorku v Spojených štátoch amerických (USA). Uvedené dielo sa neskôr stalo najčastejšie reprodukovaným obrazom v USA.Počas svojho pobytu v Paríži vytvoril svoje prvé ready-made diela: v roku 1913 Bicyklové koleso na stoličke a v roku 1914 dielo, do podoby ktorého zasiahol len jeho signovaním Stojan na sušenie fliaš. Je to druh umenia, ktoré nestojí ani za pohľad a ponúka množstvo interpretácii o princípoch a hodnotách v umení, pri ktorého percepcii nevzniká žiadny umelecký, či estetický zážitok.Po vypuknutí prvej svetovej vojny odišiel v roku 1915 do USA, kde v roku 1917 v newyorskom Grand Central Palace na výstave Spoločnosti nezávislých umelcov šokoval verejnosť svojím dielom Fontána. Išlo o jednoduchý keramický pisoár, ktorý Marcel Duchamp vyhlásil za umelecké dielo, signifikoval ho pseudonymom R. Mutt a anonymne ho zaslal na výstavu. Po tom, ako ho komisia odmietla vystaviť, zdvihla sa voči jej rozhodnutiu vlna odporu a jeho Fontána sa stala svetovo známym umeleckým objektom, ktorý bol ďalším priekopníckym dielom ready-made.Od roku 1915 tvoril osem rokov dielo Veľké sklo. Práce na ňom prerušil po troch rokoch a ako vášnivý šachista (v roku 1925 sa stal dokonca aj šachovým majstrom Francúzska), odišiel do argentínskeho Buenos Aires, kde sa dva roky venoval výlučne len hraniu šachu. Z Argentíny sa vrátil v roku 1920 do Paríža, kde nadviazal kontakty s dadaistami André Bretonom, Louisom Aragonom, či Paulom Éluardom. Po návrate do USA priniesol svojmu umeleckému mecenášovi Arensbergovi ready-made dar s názvom 50 cm2 parížskeho vzduchu. Išlo o sklenenú ampulku, ktorú v Paríži otvoril, nabral do nej vzduch a následne uzavrel. Spolu s ďalším výtvarníkom Man Rayom v roku 1920 vydal jedno číslo časopisu o dadaizme New York Dada a v tom istom roku zaujal verejnosť aj fotografiou, na ktorej ho Man Ray vyfotil v dámskom oblečení ako Rrose Sélavy. Práce na rozrobenom diele, pozostávajúce z dvoch tabúľ skla, olovenej fólie, drôtu a prachu ukončil v roku 1923, keď Veľké sklo vyhlásil za definitívne neukončené dielo.Od roku 1923 až do roku 1933 umelecky netvoril, ale sa venoval zasa výlučne šachu, v rámci ktorého reprezentoval Francúzsko až na štyroch šachových olympiádach. V roku 1933 sa stal majstrom Francúzska v korešpondenčnom šachu. V roku 1955 Marcel Duchamp získal americké občianstvo.Výtvarník Marcel Duchamp umrel 2. októbra 1968 v Neuilly-sur-Seine vo Francúzsku a je pochovaný na cintoríne v Rouen.Tento výnimočný umelec neprekvapoval len počas života, ale aj po svojej smrti. Rok po jeho úmrtí vyšlo najavo, že od roku 1946 do roku 1966 pracoval na svojom poslednom diele Etant Donnés. Umelecký artefakt, ženu ležiacu nahú na zemi so zakrytou tvárou a nohami, držiacu v ruke lampu, je možné vidieť len pomocou pozretia cez otvory na oči, vyhĺbené v drevených dverách. Význam artefaktu zostal doposiaľ záhadou, presne v duchu Duchampovho vnímania umenia, keď o ňom poznamenal: