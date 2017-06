Priekopník slovenského animovaného filmu Rudolf Urc jubiluje

Rudolf Urc. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zvolen/Bratislava 12. júna (TASR) - Meno Rudolfa Urca je pevnou súčasťou histórie slovenského dokumentárneho a animovaného filmu. Režisér, dramaturg, scenárista, pedagóg a publicista sa v pondelok 12. júna dožíva životného jubilea 80 rokov.V 60. rokoch minulého storočia sa výrazne podieľal na formovaní dokumentárneho filmu na Slovensku, neskôr sa zaradil ku kľúčovým osobnostiam slovenskej animovanej tvorby. Zakladal nielen tradíciu festivalu Bienále animácie Bratislava, ale stál aj pri zrode Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave a stal sa prvým vedúcim Katedry animovanej tvorby.Rudolf Urc sa narodil 12. júna 1937 vo Zvolene. Po absolvovaní štúdia dramaturgie na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU) v Prahe začal pracovať v Bratislave ako režisér a vedúci dramaturg Spravodajského filmu a Štúdia krátkych filmov. Jeho režijnú filmografiu tvoria napríklad dokumenty Človek z Málinca (1959), Dve demokracie (1960), Tri spomienky (1964), Posledný odpich (1966), Nedokončená kronika (1967) či Generáli (1969). Hlavný prúd Urcovej tvorby analyticky zobrazuje zlomové udalosti a významné osobnosti zo slovenskej histórie.Po roku 1968 prejavil silný občiansky postoj a preto sa 16 filmov, na ktorých sa podieľal, dostalo na dlhé roky do trezoru a jeho samého odsunuli do animovanému filmu. Vďaka tomu však slovenská animovaná tvorba získala osobnosť, ktorá ju inšpirovala a koncepčne viedla. Rudolf Urc ako dramaturg pracoval takmer so všetkými vedúcimi predstaviteľmi slovenskej animovanej tvorby, najmä s Viktorom Kubalom. Inicioval vznik prvého slovenského celovečerného animovaného filmu Zbojník Jurko (1976). Okrem toho sám režíroval mnoho úspešných animovaných filmov a seriálov, ako sú Oráč a obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990) a Bratislavské rozprávky (1995).Uznávaný filmový tvorca pôsobí aj ako publicista, je autorom mnohých publikácií, ktoré sa venujú filmovému umeniu. Napísal knihy Animovaný film (1980) a Traja veteráni za kamerou (1988), pre VŠMU pripravil skriptá Dejiny animovaného filmu I (1995) a Dejiny animovaného filmu II (1999). V roku 2010 vydal obsiahlu publikáciu o živote a tvorbe slovenského animátora Viktora Kubala s názvom Viktor Kubal: filmár, výtvarník, humorista.Rudolf Urc stál tiež pri zrode medzinárodného festivalu Art Film Fest, ktorý sa od roku 1993 organizoval v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v Trenčíne a od roku 2016 pokračuje v Košiciach.V roku 2008 získal Urc Čestnú medailu Albína Brunovského za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu. Cenu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za mimoriadny prínos v oblasti humanitných vied dostal v júni 2010. Na filmovom festivale Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach v roku 2012 si prevzal prestížne ocenenie Zlatá kamera. V apríli tohto roku sa Rudolf Urc stal laureátom národnej filmovej ceny Slnko v sieti, ktorú mu udelila Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) za výnimočný prínos slovenskej kinematografii.