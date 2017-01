Prielom Dunajca v zime využívajú bežeckí lyžiari, počas leta zas bežci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Červený Kláštor 26. januára (TASR) – Najviac bežeckých lyžiarov v regióne severného Spiša a Pienin možno počas zimy vidieť v Prielome Dunajca v smere od obce Červený Kláštor po Lesnicu. Chodník vedúci pozdĺž rieky Dunajec, ktorá je zároveň štátnou hranicou medzi Slovenskom a Poľskom, od jari do jesene využívajú turisti na pešiu turistiku či cykloturistiku. Turistický chodník je zároveň aj trasou bežeckých pretekov s názvom Malý pieninský maratón, ktorý sa koná v Pieninskom národnom parku v septembri.Ako pre TASR uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš Pieniny Erika Šalatová, v zime ide o ľahkú bežeckú trasu pre lyžiarov, vhodnú pre rodiny s deťmi, dlhú 15 km.priblížila Šalatová. Snehové podmienky na severnom Spiši a v Pieninách sú podľa jej slov veľmi dobré.V Prielome Dunajca sa každoročne v septembri konajú aj bežecké preteky, ktoré vedú z kúpeľov v Červenom Kláštore cez Pieninský národný park pozdĺž rieky Dunajec do obce Lesnica. Bežci sa tu otočia a rovnakou trasou bežia späť.povedal pre TASR bežec Tomáš Kubej, ktorý maratón vyhráva nepretržite od roku 2011.V regióne severného Spiša a Pienin miestna OOCR vyznačila 50 km bežeckých trás pre lyžiarov.priblížila Šalatová.V prípade priaznivých snehových podmienok je v regióne k dispozícii viacero trás pre bežeckých lyžiarov. Z Červeného Kláštora do Lesnice sa dá dostať aj 4,4-km úsekom, ktorý je však vhodný pre náročných bežeckých lyžiarov. Trasa vedie zväčša cez les. Priamo v areáli kúpeľov v Červenom Kláštore je malý nenáročný okruh dlhý 1,5 km.Ľahká trasa sa nachádza aj v obci Kamienka v okrese Stará Ľubovňa, ide o 10-km úsek. Medzi kúpeľnou obcou Vyšné Ružbachy a obcou Kamienka sa bežeckí lyžiari môžu dostať aj po 11,5-km úseku, ktorý je vhodný pre mierne pokročilých lyžiarov. Vyznačená trasa vedie aj ľubovnianskym lesoparkom pod hradom Ľubovňa okolo stredovekého vojenského tábora a skanzenu. Trasa, vhodná aj pre deti, popri rieke Poprad zo Starej Ľubovne do obce Hniezdne je 3,3 km dlhá. Pekné výhľady na dolinu Ľubovnianskych kúpeľov ponúka okruh v ich okolí, ktorý je dlhý sedem kilometrov.