Bratislava 13. júna (TASR) – Priemerná fluktuácia zamestnancov v SR sa pohybuje v rozmedzí 14 – 16 %, pričom za zdravú fluktuáciu vo firme sa považuje hodnota 5 – 7 %. Poukazujú na to štatistiky projektov, ktoré realizovala pre znižovanie fluktuácie zamestnancov v slovenských firmách spoločnosť ManpowerGroup Slovenská republika.Na trhu práce sa podľa prieskumu vyskytujú aj firmy, v ktorých fluktuácia zamestnancov dosahuje okolo 100 % ročne. Podľa prieskumu mnoho firiem nedokáže obsadiť voľné pracovné miesta.uviedol marketingový manažér spoločnosti Jiří Halbrštát. Vysoká fluktuácia môže pre spoločnosti zároveň znamenať aj vyššie náklady na nábor a zaučenie nových zamestnancov.vymenoval Halbrštát. Fluktuácia teda podľa neho dosahuje vysoké čísla najmä pri pozíciách s nižšou úrovňou miezd alebo na pozíciách, kde dominujú predovšetkým mladí ľudia s krátkou praxou.priblížil Halbrštát, pričom ide napríklad o technikov, programátorov či IT špecialistov.Aj vek je pre fluktuáciu kľúčovým faktorom.skonštatoval Halbrštát s tým, že ľudia do 30 rokov majú viac ako päťkrát vyššiu fluktuáciu ako ľudia do 40 rokov.Najdôležitejším faktorom sú podľa štatistík spoločnosti financie. Zamestnanci vo výrobe a pracovníci v manuálnych profesiách pred zmenou práce posudzujú aj vzdialenosť do zamestnania, náročnosť práce a pracovné prostredie. Pri kancelárskych pozíciách zasa dominuje dopyt po osobnom rozvoji, získavaní skúseností, dobrom kolektíve a možnosti časovej flexibility.