Priemerný starobný dôchodok narástol za posledný rok o 13 eur

Bratislava 25. júna (TASR) - O 25 eur za posledné dva roky, respektíve o 13 eur za posledný rok vzrástla výška priemerného starobného dôchodku. Kým na konci mája 2016 dosahovala výšku 415,05 eura, o rok neskôr to bolo 427,12 eura a k 31. máju 2018 predstavoval priemerný starobný dôchodok sumu 440,95 eura.Nejde však o jediný typ dôchodku, ktorého priemerná úroveň sa za posledných 12 či 24 mesiacov zvýšila. Priemerný predčasný starobný dôchodok dosahoval na konci mája 2018 výšku 414,05 eura, pred rokom to bolo 407,18 eura a pred dvoma 394,12 eura.Invalidný dôchodok s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % sa zo 197,92 eura (k 31.5.2016) zvýšil na 204,02 eura (koniec mája 2018), nad 70 % z 353,84 eura (máj 2016) na 368,04 eura (máj 2018), výška vdovského sa za 24 mesiacov zvýšila z 246,46 na 255,06 eura (koniec mája 2018), vdoveckého z 190,56 eura (máj 2016) na 201,35 eura (máj 2018).Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu mája 2018 celkovo 16.733 predčasných starobných dôchodcov. Ich počet v posledných piatich rokoch klesá. Kým v roku 2013 vyplácala poisťovňa 21.935 predčasných starobných dôchodkov, v roku 2016 ich bolo 20.232 a ku koncu roka 2017 sa ich počet znížil na 16.467.TASR informovala Sociálna poisťovňa.