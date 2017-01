Priemyselná výstavba sa v roku 2017 sústredí najmä do okolia Nitry

Snímka priemyselného parku pri rýchlostnej ceste R1 v Nitre, 30. septembra 2015 Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 8. januára (TASR) – Vysoký dopyt, rastúce ceny nájomného a nízka neobsadenosť priestorov – tak by mal podľa realitno-poradenských firiem vyzerať rok 2017 na slovenskom trhu priemyselných nehnuteľností. Výraznú aktivitu očakávajú hlavne v okolí Nitry a vznikajúceho závodu štvrtej automobilky.Samuel Šporka zo spoločnosti JLL pre TASR uviedol, že trh zostáva na prelome rokov stabilný.priblížil.S rýchlou expanziou automobilového priemyslu v okolí Nitry podľa neho rýchlo rastie aj dopyt po priemyselných priestoroch spoločne s úrovňami nájomného v tejto oblasti. To prináša nové príležitosti pre lokálnych aj medzinárodných developerov.predpovedá Šporka.Tomáš Ostatník z CBRE Slovensko vyčíslil, že výstavba výrobného parku Jaguar Land Rover a s ňou spojená výstavba hál pre dodávateľov by mala priniesť na trh približne 30.000 až 50.000 m2 nových hál mimo samotnej automobilky.dodal.Podľa riaditeľa Colliers International Ermanna Boerisa zostáva trh pre nájomcov priaznivý aj napriek nízkej neobsadenosti, a to v dôsledku konkurenčnej súťaže medzi parkmi v rovnakých oblastiach.zdôraznil.Zároveň poukázal na to, že vyšší dopyt po logistických a priemyselných priestoroch povzbudzuje niektorých investorov na špekulatívnu výstavbu, najmä v oblasti Senca, Nového Mesta nad Váhom a Žiliny. Špekulatívna výstavba predstavuje na Slovensku polovicu všetkej výstavby tohto typu nehnuteľností.Za hlavné výzvy najbližšieho obdobia považuje Boeris nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a zvyšujúce sa náklady na ňu v strednej a východnej Európe.povedal. Prekážkou je však slabá pripravenosť pozemkov a nedostatočná infraštruktúra.Ostatník upozornil, že vplyv na rozhodovanie firiem, či vstúpiť do lokality, alebo nie, bude mať aj miestny poplatok za rozvoj.domnieva sa.