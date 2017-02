Prienik SR do medailového zrkadla nepotešil dve lyžiarske veľmoci

Na snímke slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Medailové zrkadlo po 7 z 11 súťaží:



/zlato, striebro, bronz, celkový počet/



1. Švajčiarsko 3 1 2 6

2. Rakúsko 1 2 2 5

3. Kanada 1 1 1 3

4. Francúzsko 1 0 0 1

Slovinsko 1 0 0 1

6. SLOVENSKO 0 1 0 1

Lichtenštajnsko 0 1 0 1

Nórsko 0 1 0 1

9. USA 0 0 1 1

Švédsko 0 0 1 1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Moritz 12. februára (TASR) - Po siedmich z 11 súťaží na 44. MS v alpských lyžiarskych disciplínach sa v medailovom zrkadle nachádza 10 krajín. Po súťaži družstiev tam pribudli všetky tri pódiovo úspešné krajiny a Slovensko tento historický okamih zaradil na 6. priečku po boku Lichtenštajnska a Nórska. A pred USA i Švédskom.Bez cenných kovov sú stále dve silné alpské krajiny, naprázdno zatiaľ vyšli Nemci i Taliani. Slovensko im obom zabránilo preniknúť do zrkadla a najmä osemfinálové vyradenie Nemecka bola prvotriedna senzácia.Aj semifinálové prekvapenie proti Švajčiarsku má svoj rozmer vo vplyve na úspešnosť krajín. Domáca reprezentácia sa v silnom zložení hotovala dobyť štvrté zlato a keby sa jej to bolo podarilo, organizujúca krajina by pred štyrmi technickými súťažami mala náskok až troch zlatých medailí na rivala z Rakúska.