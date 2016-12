PRIESKUM: 68 % Nemcov nevidí súvislosť teroru a utečeneckej polititiky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. decembra (TASR) - Viac ako dvojtretinová väčšina Nemcov (68 percent) nevníma súvislosť medzi islamistickým teroristickým útokom, ku ktorému došlo v Berlíne 19. decembra, a utečeneckou politikou spolkovej kancelárky Angely Merkelovej.Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu verejnej mienky Forsa.Kým voliči Zelených a ľavicových strán majú k hľadaniu takejto súvislosti najďalej, medzi 28 percentami respondentov, ktorí vidia spojenie medzi oboma záležitosťami, hrajú prím stúpenci Alternatívy pre Nemecko (93 percent), ale aj Kresťansko-sociálnej únie (CSU, 49 percent).Podľa rovnakého zdroja sa podpora strán únie CDU/CSU po útoku v nemeckej metropole zvýšila v priebehu týždňa o dva percentuálne body na 38 percent, čo sa rovná rekordnej tohtoročnej podpore z januára 2016. Voliči, ako konštatoval šéf Forsy Manfred Güllner, sa vyhýbajú experimentovaniu a radšej podporia vládne sily podobne ako vždy, keď občanov šokujú takéto hrozné činy. Odborník pripomenul, že sa zvýšila aj osobná podpora šéfky spolkovej vlády Angely Merkelovej.Ak by sa v Nemecku rozhodovalo o vedúcom predstaviteľovi spolkovej vlády v priamej voľbe, Merkelovú by podporilo 52 percent oslovených občanov, čo je takisto dvojpercentný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu. Znamená to mimoriadne nádejný náskok pre líderku Kresťanskodemokratickej únie, veď vicekancelár jej kabinetu, líder Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Sigmar Gabriel by aktuálne zaostal za ňou vo voľbách o 39 percent. SPD z ostatného vývoja v Nemecku nielenže neprofitovala, ale stratila dve percentá preferencií a klesla na podporu vo výške 20 percent.Situácia nenahrala priveľmi ani populistom z Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorý si polepšili iba o jedno percento a podľa prieskumu by teraz získali vo voľbách 12 percent.Zisky opozičných strán sa zásadne nezmenili, Zelených by volilo desať percent respondentov, stranu Ľavica o percento voličov menej, kým liberáli z FDP sa po miernom poklese preferencií ocitli na hranici zvoliteľnosti (päť percent hlasov).Prieskum realizovali v dňoch 19.-23. decembra 2016 na vzorke viac ako 2500 respondentov, na otázky o súvislostiach teroristického útoku a utečeneckej politiky reagovalo v dňoch 21.-22. decembra celkovo 1003 ľudí.