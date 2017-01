PRIESKUM: Aktivity na sociálnej sieti môžu vyvolať aj negatívne pocity

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 10. januára (TASR) - Sociálne médiá sa stali neoddeliteľnou súčasťou života. Mnohí v nich našli spôsob, ako ostať v kontakte so svojimi blízkymi či priateľmi a ako sa s nimi podeliť o svoje zážitky.Prieskum spoločnosti Kaspersky Lab však ukázal, že aktivity na sociálnych sieťach môžu vyvolať aj negatívne pocity. Vo väčšine prípadov išlo o sklamanie z nedosiahnutia očakávaného počtu „lajkov“, pričom 42 % respondentov sa priznalo k žiarlivosti, keď ich známi boli úspešnejší so svojimi príspevkami ako oni. A nezriedka sa nájdu aj takí, ktorých šťastnejší život priateľov na sociálnych sieťach privádza k závisti a frustrácii.Prieskum, ktorého sa zúčastnilo 16.750 respondentov z celého sveta, odhalil frustráciu ľudí zo sociálnych médií. Ukázalo sa, že ľudia často opúšťajú sociálne siete s negatívnymi pocitmi, a to z rôznych dôvodov. Tie v mnohých prípadoch dokonca potlačia všetky pozitívne zážitky či skúsenosti.Väčšina ľudí (65 %) využíva sociálne siete na to, aby ostala v kontakte s priateľmi, známymi či kolegami, alebo len pre pobavenie (60 %). Mnohí trávia hodiny vytváraním vlastného digitálneho profilu plného pozitívnych momentov, uverejňujú príspevky, ktoré ich zaujali či pobavili (61 %) a s veľkou obľubou zdieľajú svoje zážitky z dovoleniek či prázdnin (43 %).Až 72 % ľudí prekáža na sociálnych sieťach reklama, ktorá je podľa nich stále dotieravejšia a vyrušuje ich v online komunikácii. Dôvodov na frustráciu je však oveľa viac. Napriek tomu, že sa väčšina teší z interakcie na sociálnych sieťach, nie vždy odchádzajú zo svojej online návštevy s pozitívnymi pocitmi. Rozpačito na nich môžu pôsobiť napríklad aj veselé príspevky priateľov plné zážitkov z dovoleniek, osláv či iných úspechov. Pretože práve tie môžu v ľuďoch vyvolať závisť, ba dokonca žiarlivosť nad tým, že si niekto užíva život viac než oni.V prieskume totiž uviedlo napríklad až 59 % respondentov, že boli nešťastní po vzhliadnutí príspevkov z osláv, na ktoré neboli pozvaní. V mnohých prípadoch (45 %) vyvolali v ľuďoch negatívne emócie aj šťastné príspevky z dovoleniek. Rovnako frustrujúco pôsobí na niektorých prezeranie si vlastných príspevkov z minulosti, najmä ak majú pocit, že kedysi prežívali oveľa priaznivejšie obdobie ako v súčasnosti.K podobným záverom došiel aj ďalší z prieskumov spoločnosti Kaspersky Lab, zameraný na vzťah používateľov k sociálnym sieťam. V ňom až 78 % percent respondentov potvrdilo, že zvažujú zrušenie svojho profilu na sociálnych sieťach, no boja sa straty svojich digitálnych spomienok, fotografií či kontaktu s priateľmi. Udržanie kontaktu s priateľmi a blízkymi môže byť problematické.