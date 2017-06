Prieskum: Američania chcú, aby Trump prestal tweetovať

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. júna (TASR) - Američania si myslia, že prezident Donald Trump zverejňuje príspevky na sociálnej sieti Twitter príliš často. Tento jeho zvyk vnímajú negatívne a domnievajú sa, že takýto spôsob komunikácie ohrozuje bezpečnosť USA. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky amerického magazínu Politico a spoločnosti Morning Consult." napísal Politico.Až 69 percent opýtaných uviedlo, že prezident zverejňuje príspevky na sociálnej sieti Twitter pričasto a 59 percent považuje používanie sociálnej siete prezidentom za negatívnu vec. Prieskum bol uskutočnený medzi registrovanými americkými voličmi.To, že šéf Bieleho domu to so zverejňovaním svojich názorov na Twitteri preháňa, si myslia aj voliči Republikánskej strany: 53 percent z nich sa v prieskume vyjadrilo, že Trump tweetuje priveľa.napísal Politico. Celkovo si len 23 percent voličov myslí, že Trump si zverejňovaním príspevkov na sociálnej sieti pomáha a že je to dobrá vec.uviedol magazín.Päťdesiatjeden percent oslovených voličov povedalo, že používanie sociálnej siete prezidentom škodí národnej bezpečnosti, 53 percent respondentov si myslí, že to škodí postaveniu krajiny vo svete, a podľa 57 percent to škodí jemu samotnému ako prezidentovi.pripomenul Politico.Donald Trump tento týždeň na svojom účte napísal:Viaceré americké médiá a politickí analytici opakovane kritizujú Trumpa za používanie súkromného účtu na Twitteri. Hovoria nielen o tom, že ho používa pričasto, ale negatívne hodnotia aj jeho štýl vyjadrovania, slovník, gramatiku, neskoré nočné či skoré ranné hodiny, v ktorých príspevky zverejňuje, ale aj to, že Twitter uprednostňuje pred oficiálnymi tlačovými konferenciami a vyhláseniami.