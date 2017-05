Prieskum: Američania si naďalej želajú vedúcu úlohu USA vo svete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. mája (TASR) – Americký prezident Donald Trump je na svojej prvej zahraničnej ceste a Američania chcú, aby svojou politikou udržal vedúce postavenie krajiny vo svete. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnoprávnej rozhlasovej stanice NPR a inštitútu Ipsos.uviedla NPR.Viac ako polovica opýtaných (55 percent) povedala, že americká zahraničná politika by sa mala zameriavať na udržanie súčasného svetového poriadku – s USA v centre. Len menej než štvrtina (24 percent) si myslí, že zahraničná politika by sa mala starať o Američanov aj vtedy, keď to ublíži ľuďom v iných krajinách.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že väčšina Američanov (70 percent) je presvedčená, že USA by mali byť morálnym lídrom vo svete. Nie všetci z nich (len 59 percent) si myslia, že ním v súčasnosti je.uviedol výskumník Clifford Young.Priaznivci Demokratickej strany vidia podľa Younga vedúcu úlohu USA vo svete vo svetle snáh o lepší svet. Zahraničná politika by sa podľa nich mala zamerať na presadzovanie demokracie a ľudských práv v iných krajinách.Republikáni sa pozerajú na zahraničnú politiku vo svetle transakcií a dávajú prednosť politike zameranej na obohacovanie Ameriky a Američanov.Demokrati a republikáni sa ale zhodli na tom, že Spojené štáty by nemali aktívne zasahovať do zahraničných konfliktov v snahe navodiť mier, ale mali by skôr poskytovať humanitárnu pomoc. Za nezasahovanie je celkovo 51 percent a za poskytovanie humanitárnej pomoci až 70 percent Američanov.vysvetlil Young.Veľká väčšina opýtaných (74 percent) - rovnako republikánov ako aj demokratov – si tiež myslí, že USA by ako nástroj diplomacie mali používať medzinárodné obchodné zmluvy.bolo jedným z hlavných hesiel predvolebnej kampane Donalda Trumpa a v tomto zmysle sa vyjadruje aj od nástupu do funkcie prezidenta. Je tiež kritikom medzinárodných obchodných zmlúv, ktoré sú podľa neho pre USA nevýhodné. Kritizuje aj členov Severoatlantickej aliancie za to, že si neplnia členské povinnosti a väčšina ťarchy zostáva na USA.