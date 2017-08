PRIESKUM: Američanom sa nepáči Trumpovo správanie

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump dostal ďalší úder od prieskumov verejnej mienky. Ten najnovší od Gallupovho inštitútu ukázal, že väčšine Američanov sa nepáči, ako sa šéf Bieleho domu správa. Viac kritiky navyše už zaznieva aj od republikánov.Správanie Trumpa ako prezidenta sa nepáči 58 percentám opýtaných, 25 percent respondentov povedalo, že má z neho zmiešané pocity a len 16 percentám sa jeho správanie páči.napísal v utorok Gallupov inštitút na svojej webovej stránke.Viac negatívnych názorov zaznamenal inštitút medzi ženami, Afroameričanmi, Hispáncami, mladými ľuďmi a vzdelanejšími ľuďmi.Inštitút sa Američanov pýtal nielen na to, či sa im páči správanie Trumpa ako prezidenta, ale napríklad aj na to, ako ho popisuje slovo inteligentný. Podľa 51 percent respondentov ho toto slovo opisuje veľmi alebo celkom dobre, kým 48 percent opýtaných uviedlo, že ho nepopisuje veľmi dobre či dobre. Približne na polovicu boli Američania rozdelení aj pri otázke, či Trumpa dobre vystihuje slovo rozhodný.uviedol Gallupov inštitút.Slovo úprimnosť ho nevystihuje dobre podľa 62 percent opýtaných, opak si myslí 37 percent. Pri charakteristike vyrovnaný je rozdiel ešte väčší - 72 percent oproti 26 percentám. Za sebeckého považuje Trumpa 65 percent respondentov, kým 32 percent si myslí, že toto slovo ho nevystihuje až tak dobre.Gallupov inštitút sa pýtal Američanov aj na to, ako dôverujú prezidentovi v určitých záležitostiach. Polovica verí, že je schopný vyrokovať priaznivé obchodné podmienky s inými krajinami, avšak len 40 percent verí, že je schopný urobiť múdre rozhodnutie v otázke použitia jadrových zbraní a v imigračnej politike.Viac než polovica Američanov - 52 percent - si tiež myslí, že šéf Bieleho domu nie je dostatočne tvrdý na Rusko.Prieskum verejnej mienky podľa Gallupu ukázal aj to, že v porovnaní s minulosťou vrástlo množstvo negatívnych či kritických názorov medzi prívržencami Republikánskej strany.uviedol inštitút.Gallup uskutočnil prieskum v období od 15. do 21. augusta.