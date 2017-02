PRIESKUM: Až 73% Slovákov je za podporovanie biopalív z plodín

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 16. februára (TASR) - Európania, vrátane obyvateľov Slovenska, vo väčšine podporujú využívanie konvenčných biopalív vyrobených z plodín a veria, že politika EÚ by ich mala podporovať. Vo svojom vyhlásení to konštatuje Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB).Odvoláva sa pritom na celoeurópsky prieskum zameraný na podporu využívania biopalív prvej generácie v doprave EuroPulse, ktorý vykonala v decembri 2016 nemecká agentúra Dalia na vzorke 11.283 respondentov v 28 krajinách EÚ.Podľa jeho výsledkov viac ako 69 % opýtaných Európanov hovorí, že konvenčné prvogeneračné biopalivá z poľnohospodárskych plodín by sa mali podporovať. Proti je 15 % respondentov. Prieskum tiež zistil, že 68 % Európanov podporuje politiku EÚ na podporu konvenčných biopalív na báze plodín, proti je 12 %.Na Slovensku podporuje prvogeneračné biopalivá z plodín 73 % opýtaných a 13 % je proti. Za politiku EÚ na podporu prvogeneračných biopalív sa u nás vyjadrilo 66 %, proti bolo 14 % respondentov. Ako najväčšiu výhodu biopalív vnímajú obyvatelia Slovenska zhodne s celou EÚ to, že menej znečisťujú a zlepšujú kvalitu ovzdušia. Na druhom mieste je ich obnoviteľnosť a na treťom znižovanie závislosti Európy na dovoze ropy.Prieskum podľa ZVVB prišiel v čase, kedy chce Európska komisia (EK) vo svojom návrhu obmedziť používanie týchto biopalív na základe argumentu, že európska verejnosť je proti palivu na potravinovej báze (food-based fuel), ako úradníci nazvali biopalivá z poľnohospodárskych plodín.Proti návrhu EK sú aj výrobcovia bioetanolu.povedal Emmanuel Desplechin, generálny tajomník ePure, európskej asociácie výrobcov bioetanolu. Politika EK by podľa neho mala byť založená skôr na vede a dôkazoch, než na nesprávnom výklade verejnej mienky.Ak by prešiel návrh EK, prínos konvenčných biopalív by sa podľa ZVVB znížil zo 7 % energie v doprave v roku 2021 na 3,8 % v roku 2030.upozornil podpredseda ZVVB Peter Kostík. Cestná doprava je podľa združenia v súčasnosti na 95 % závislá na rope a zodpovedá za 20 % emisií v EÚ.