PRIESKUM: Až štyria z desiatich zamestnancov už zabudli pracovné heslo

Bratislava 3. mája (TASR) - Až 4 z 10 zamestnancov už zabudli pracovné heslo a na prácu je potrebných viac hesiel, ako na súkromné účely. Vyše pätina respondentov používa viac ako päť hesiel na pracovné účely. Čím viac hesiel majú, tým väčšia je pravdepodobnosť, že o nejaké prídu alebo ho zabudnú. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť ALEF, ktorý uskutočnila agentúra AKO na vzorke tisíc respondentov od 21. do 26. februára tohto roka.Ako uviedli vo štvrtok v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia ALEF a agentúry AKO, takmer 43 % ľudí priznáva, že už raz zabudli nejaké heslo potrebné na pracovné účely, že si naň jednoducho nevedeli spomenúť. Častejšie sa to stáva tým zamestnancom, ktorí musia na prácu používať viacero hesiel.upozornil produktový expert spoločnosti ALEF Ondrej Kis.Najväčšími zábudlivcami sú tí, ktorí pre prácu potrebujú veľa hesiel. Napríklad ak musí zamestnanec používať vyše 10 hesiel, podľa prieskumu je takmer 75-% pravdepodobnosť, že aspoň jedno zabudne. Potvrdilo sa teda, že zraniteľnosť zamestnanca sa s každým ďalším prístupom zvyšuje. Takisto platí, že čím častejšie si zamestnanci menia alebo musia meniť pracovné heslá, tým väčšie je riziko zabudnutia hesla.Podľa Kisa na vine nie sú zamestnanci, ale často samotné firmy. Mnohé majú nesprávne nastavenú bezpečnostnú politiku. Miera ochrany by mala byť efektívna a odzrkadľovať mieru rizika.zdôraznil Kis.