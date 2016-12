PRIESKUM: Babišovo ANO by jasne zvíťazilo vo voľbách aj v decembri

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Drozd Foto: TASR/Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. decembra (TASR) - Hnutie ANO českého ministra financií Andreja Babiša by aj v decembri so ziskom 29,7 percenta hlasov jasne zvíťazilo vo voľbách do Poslaneckej snemovne. Vyplýva to z výsledkov aktuálneho prieskumu verejnej mienky agentúry STEM.Na druhej priečke by sa umiestnili s podporou 16,3 percenta voličov sociálni demokrati premiéra Bohuslava Sobotku pred českomoravskými komunistami z KSČM, ktorých by volilo 13,8 percenta voličov, čo znamená mierny pokles.Ešte viac stratila Občianska demokratická strana, ktorú by preferovalo 7,5 percenta oslovených. Koaliční ľudovci (KDU-ČSL) by získali 6,9 percenta hlasov a iba tesne nad hranicou zvoliteľnosti by zostala TOP 09 so ziskom 5,2 percenta.Do parlamentu by sa nedostali strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomia Okamuru (4,7 percenta) ani Starostovia a nezávislí (STAN), ktorých by volilo 4,1 percenta respondentov. Ešte menej ľudí by volilo Českú pirátsku stranu (3,3 percenta), hnutie Úsvit (2,1 percenta), Stranu zelených (1,9 percenta) alebo Slobodných (0,5 percenta).Volebná účasť by podľa prieskumu dosiahla 54 percent.Prieskum sa uskutočnil od 30. novembra do 12. decembra na reprezentačnej vzorke 1020 občanov ČR starších ako 18 rokov.