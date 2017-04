PRIESKUM: Českí ľudovci a STAN nemajú zatiaľ potrebnú podporu voličov

Andreja Babiš z hnutia ANO Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Praha 24. apríla (TASR) - Parlamentné voľby v Česku by aj v apríli 2017 vyhralo hnutie ANO podnikateľa slovenského pôvodu, ministra financií ČR Andreja Babiša. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu verejnej mienky CVVM. Podľa nich by ANO podporilo 33,5 percenta oslovených voličov.Druhú priečku by obsadili sociálni demokrati z ČSSD premiéra Bohuslava Sobotku so ziskom 16 percent hlasov pred českomoravskými komunistami z KSČM, ktorých by podporilo 12,5 percenta respondentov. Cez hranicu zvoliteľnosti by sa dostali aj Občianska demokratická strana (ODS) so ziskom 10,5 percenta hlasov a TOP 09, ktorú by podporilo šesť percent voličov.Naopak, rady subjektov, ktoré by zostali pred bránami parlamentu, by sa rozšírili o koalíciu ľudovcov z KDU-ČSL a Starostov a nezávislých (STAN), ktorým prieskum predpovedá síce nárast preferencií a celkove zisk 9,5 percenta hlasov oproti potrebným desiatim percentám.Do parlamentu by sa nedostali ani Česká pirátska strana, ktorú by podporilo 3,5 percenta voličov, Sloboda a demokracia (SPD) Tomia Okamuru so ziskom troch percent hlasov, Zelení s dvoma a Úsvit s jedným percentom hlasov.Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky CVVM, ktorý sa uskutočnil v dňoch 3.-13. apríla na vzorke 1033 občanov ČR vo veku nad 15 rokov, by k urnám prišlo 59 percent oprávnených občanov.