Prieskum: Českí muži chodia do krčiem čoraz menej

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. januára (TASR) - Českí muži navštívia krčmu v priemere sedemkrát mesačne, píše dnes spravodajský server Novinky.cz. Webový magazín denníka Právo ďalej konštatuje, že klasickú českú krčmu považujú muži stále za najobľúbenejšie reštauračné zariadenie. Centrum pre výskum verejnej mienky však upozorňuje, že českí muži napriek tomu návštevy krčiem postupne obmedzujú.Ešte v roku 2004 chodili českí muži do krčiem v priemere desaťkrát mesačne. Hlavným motívom zájsť si na pivo či do kaviarne je pre nich chuť zísť sa s priateľmi, pobaviť sa či zlepšiť si náladu. Pomerne často Česi aj Češky vyrážajú aj do reštaurácií, ktoré ponúkajú zahraničné kulinárske špeciality.Až 40 percent českých mužov uprednostní návštevu krčmy pred ostatnými typmi podnikov, ako sú reštaurácie, bary či kaviarne.Stále však platí, že Česi patria medzi najväčších konzumentmi piva na svete. Pivo pije deväť z desiatich mužov. Ročne na hlavu pripadne vypitých 147 litrov piva. Podľa citovaného prieskumu český muž vypije v priemere osem pollitrov za týždeň, žena dva pollitre.Ženy skôr preferujú kaviarne a cukrárne, pričom svoj obľúbený podnik navštívia v priemere trikrát do mesiaca. Na pivo chodí len zhruba osem percent žien. Nikam nechodí 13 percent mužov a 20 percent žien.Najväčší podiel konzumentov piva nájdeme medzi mužmi vo veku 30-44 rokov, a potom v skupine 45-59-ročných, vysvetľujú Novinky.cz.