PRIESKUM: Čoraz viac Britov podporuje myšlienku 2. referenda o brexite

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. januára (TASR) - Zámer uskutočniť v Británii referendum o konečných podmienkach vystúpenia z Európskej únie, ktoré Londýn vyrokuje s Bruselom, podporuje čoraz viac Britov. Podľa agentúry DPA to vyplýva z výsledkov prieskumu spoločnosti ICM pre britský denník Guardian, ktoré boli zverejnené v sobotu.Druhé referendum o tzv. brexite má podľa nich v súčasnosti v Británii oveľa viac zástancov ako odporcov. Spomedzi približne 5000 opýtaných totiž podporilo takéto hlasovanie 47 percent, zatiaľ čo proti sa vyjadrilo iba 34 percent. Už v decembri však v inom prieskume vyšlo, že podporovateľov druhého referenda by mohlo byť až 50 percent.V zatiaľ jedinom britskom referende o brexite z júna 2016 hlasovalo za odchod z EÚ 52 percent zúčastnených voličov.Podľa najnovšieho prieskumu podpora ďalšieho ľudového hlasovania vzrástla rovnako tak v tábore priaznivcov brexitu, ako aj medzi Britmi, ktorí sú proti nemu. Spomedzi tých, ktorí sú za vystúpenie z EÚ, podporuje myšlienku druhého referenda približne štvrtina, uviedla DPA s odkázaním na zverejnené výsledky.Bývalý predseda Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage a spoluzakladateľ kampane Leave.EU Arron Banks sa tento mesiac prekvapujúco vyjadrili, že referendum o podmienkach brexitu by mohlo byť potrebné, pretože premiérka Theresa Mayová v rokovaniach s EÚ "zradila národ". Kampaň za druhé referendum vedú aj britskí Liberálni demokrati odmietajúci brexit. Britská vláda však už predtým vylúčila takéto hlasovanie.