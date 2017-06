PRIESKUM: Corbyn by bol podľa Britov lepším premiérom ako Mayová

Na kombosnímke Theresa Mayová a Jeremy Corbyn. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. júna (TASR) - Líder britských labouristov Jeremy Corbyn by bol lepším premiérom ako súčasná predsedníčka britskej vlády Theresa Mayová. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky v Británii. Ide pritom o prvý prieskum s takýmto výsledkom.Podľa prieskumu inštitútu YouGov, zverejneného dnes denníkom The Times, by 35 percent opýtaných Britov videlo na čele vlády radšej Corbyna. Mayovú podporuje 34 percent opýtaných. Nerozhodnutých je 30 percent respondentov.Konzervatívna strana v nedávnych predčasných parlamentných voľbách nezískala v Dolnej snemovni absolútnu väčšinu, takže Mayová teraz vyjednáva so severoírskymi unionistami o ich podpore pre svoju vládu. Pozíciu premiérky v poslednom období oslabila séria atentátov v Británii, ako aj nezvládnutie situácie po ničivom požiari vo výškovom bytovom dome Grenfell Tower v Londýne spred desiatich dní. Pri požiari vežiaka zahynulo najmenej 79 ľudí a mnoho ďalších stratilo strechu nad hlavou.