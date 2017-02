PRIESKUM: Deň zaľúbených oslavuje viac ako tretina Slovákov

Na ilustračnej foto srdiečka z marcipánu a perníka. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Deň zaľúbených, ktorý pripadá na Valentína (14.2.), oslavuje viac ako tretina Slovákov. Vyplýva to z tohtotýždňového reprezentatívneho prieskumu trhu uskutočneného agentúrou ACRC. TASR o tom informovala jej výkonná riaditeľka Darina Imreová. Prieskum zrealizovala spoločnosť na reprezentatívnej vzorke 1025 respondentov vo veku 15 až 65 rokov.Najviac oslavujú tento sviatok ľudia žijúci v Bratislavskom kraji, a to 52 percent. Kým najviac žien - 13 percent vníma Valentína ako Deň zaľúbených od Nežnej revolúcie, tak najviac mužov - 13 percent si ho spája s týmto dňom až od obdobia, kedy si našli svoju partnerku.Zo zaľúbencov, ktorí tento sviatok oslavujú, 92 percent mužov a 96 percent žien očakáva, že budú obdarovaní. Muži najčastejšie kupujú ženám kvety a sladkosti. Ženy podľa vlastného vyjadrenia obdarúvajú mužov sladkosťami a vyhľadávajú spoločnú večeru.Keď majú muži popustiť uzdu svojej fantázii a vybrať netradičný darček pre svoje polovičky, najviac sa im páči spodná bielizeň a ženy najčastejšie venujú svojim mužom zážitkové darčeky.Ako ďalej vyplýva z prieskumu spoločnosti ACRC, muži sú ochotní zaplatiť za darček na Valentína v priemere 38 eur. Ženy si vyčlenia v priemere čiastku 27 eur. Najštedrejší sú ľudia vo vekovej skupine 35 až 44 rokov, ktorí by kúpili darček v priemere v hodnote 41 eur.