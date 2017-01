PRIESKUM: Deti si pod stromčekom najčastejšie našli oblečenie a knihy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 3. januára (TASR) – Deti do 15 rokov si najčastejšie pod vianočným stromčekom našli oblečenie, knihy a rôzne typy hier. Uvádza sa to v prieskume spoločnosti MB Brand Management, s.r.o., ktorý sa uskutočnil pred Vianocami na vzorke 500 rodičov detí vo veku do 15 rokov. TASR o tom informovala Michaela Macháčová zo spoločnosti.Respondenti odpovedali na otázku, aké darčeky kúpili, alebo ešte plánujú kúpiť svojim deťom pod stromček. Zároveň prieskum zisťoval i to, či rodičia darček kupovali v kamennej predajni alebo cez internet."Podľa uvedeného prieskumu si deti najčastejšie rozbalili oblečenie (91 %), knihy (77 %), alebo rôzne typy hier ako lego (54 %), spoločenské hry (50 %), edukačné hry (47 %). V kurze boli aj rôzne typy áut pre chlapcov a bábik pre dievčatá," uviedla Macháčová.Mobilný telefón, tablet či notebook si našlo pod stromčekom každé piate dieťa. Elektronika bola kupovaná zväčša pre deti nad šesť rokov. Herné konzoly si našlo 11 percent detí a živú hračku v podobe zvieratka dostalo šesť percent detí, pričom zvieratko bolo častejšie kupované v rodinách s dvomi deťmi.Približne polovica darčekov bola kúpená cez internet a druhá polovica v kamenných predajniach.