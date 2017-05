PRIESKUM: Do pár rokov môže z Maďarska odísť až 370.000 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 24. mája (TASR) - V nadchádzajúcich rokoch by mohlo z Maďarska odísť až 370.000 ľudí. Vyplýva to z dnes zverejnenej analýzy Demografického výskumného ústavu Ústredného štatistického úradu (KSH).Autori analýzy varujú, že Maďarsko by mohla opustiť významná časť mladých ľudí a obyvateľov v strednom veku. Výskumný ústav v tejto otázke uskutočnil reprezentatívny prieskum, ktorého sa zúčastnilo 1500 respondentov, informoval denník Magyar Nemzet.Iba pätina Maďarov vo veku od 18 do 40 rokov uviedla, že by v žiadnom prípade nechcela odísť do zahraničia. Približne 35 percent z tých, ktorí pripustili možnosť odchodu do cudziny, takýto zámer vážne zvažuje a 19 percent sa už rozhodlo.Šesť percent tých, čo chcú odísť do zahraničia, sa už nemieni vrátiť naspäť do vlasti. Krátkodobý, maximálne niekoľko mesačný pobyt, zvažuje 17 percent respondentov, 18 percent by strávilo mimo vlasti tri až päť rokov.Za úvahami o odchode do zahraničia je najmä nespokojnosť Maďarov s prácou a s kariérnym postupom. Pre maďarskú ekonomiku, ktorá už teraz trpí nedostatkom pracovnej sily, by to znamenalo vážnu ujmu.Odchod do zahraničia zvažuje 33 percent maďarských absolventov vysokých škôl, 34 percent kvalifikovaných robotníkov a 55 percent tých, čo dobre ovládajú cudzie jazyky, píše sa v analýze KSH.