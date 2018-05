Prieskum: Dodávateľom v automobilovom priemysle sa naďalej darí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) - Dodávateľom v automobilovom priemysle sa naďalej darí, plánujú rast tržieb, počtu zamestnancov, ale aj významné investície do nových technológií. Väčšina dodávateľov počíta s rastom tržieb v tomto roku o viac ako 5 % a s významnými investíciami do technológií v horizonte 3-5 rokov. Štvrtina dodávateľov hovorí o presune ďalšej výroby na Slovensko a takmer polovica očakáva zvýšenie počtu zamestnancov v roku 2018. Ukázal to prieskum spoločnosti PwC, Zväzu automobilového priemyslu a Slovenského automobilového inštitútu, ktorý prezentovali v stredu novinárom v Bratislave.Väčšina dodávateľov potvrdzuje úspešné výsledky a pozitívne vyhliadky do ďalších rokov. Až 79 % dodávateľov vykázalo rast tržieb za rok 2017, a z toho 45 % dvojciferný. Štyridsať percent dodávateľov dosiahlo nárast ziskovosti o viac ako 5 % a približne polovica firiem dosahuje nadpriemerné výsledky v rámci svojich koncernov – najmä v oblasti kvality produkcie, efektivity výroby, včasnosti dodávok a bezpečnosti.Rast tržieb by mal aj v roku 2018 predbiehať nárast počtu zamestnancov, čo svedčí o raste produktivity, pričom 24 % firiem plánuje presunúť ďalšiu výrobu na Slovensko a 45 % spoločností expanduje alebo plánuje expandovať do oblasti elektromobility.Na druhej strane, situáciu na trhu práce dokumentuje fakt, že 82 % dodávateľov považuje dostupnosť a kvalitu kvalifikovanej pracovnej sily za najväčšiu hrozbu pre svoj ďalší rozvoj a 53 % dodávateľov tvrdí, pre nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily majú obmedzené príležitosti získať nové projekty. Takmer 38 % dodávateľov odhaduje kumulovaný nárast priemerných osobných nákladov v najbližších troch rokoch o 5 až 10 % a 42 % dodávateľov až o 10 až 20 %.Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily obmedzuje príležitosti získať nové projekty. Za dôvody fluktuácie označili dodávatelia najviac platové podmienky, zmenovú prevádzku, vzdialenosť od pracoviska a nezáujem o dlhodobú prácu. Dodávatelia získavajú nových zamestnancov väčšinou od iných spoločností (až 61 %), ale tiež prenájmom zamestnancov prostredníctvom personálnych agentúr (52 %) a spoluprácou so školami a univerzitami (41 %). Štvrtina uviedla, že pracovníkov získavajú prenájmom prostredníctvom personálnych agentúr zo zahraničia a 15 % dovozom zo vzdialenejších regiónov Slovenska.zdôraznil Peter Mrnka, riaditeľ spoločnosti PwC.Prieskum sa uskutočnil začiatkom apríla a na on-line dotazník odpovedalo 61 dodávateľov automobilového priemyslu na Slovensku.