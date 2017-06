Prieskum: Druhé kolo volieb vo Francúzsku opäť poznamená veľká neúčasť

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Paríž 16. júna (TASR) - Centristická strana Republika v pohybe (LREM), ktorej zakladateľom je súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron, by mohla v nedeľu v druhom kole parlamentných volieb získať v Národnom zhromaždení absolútnu väčšinu kresiel.Vyplýva to z prieskumu inštitútu OpinionWay-ORPI, ktorého výsledky zverejnili francúzske médiá. Podľa nich by LREM mohla v 577-člennom Národnom zhromaždení získať celkovo 440-470 mandátov.Ďalších 70-90 kresiel by mali obsadiť pravicoví Republikáni (LR) s Úniou demokratov a nezávislých (UDI).Doteraz vládnucu Socialistickú stranu (PS) a jej ľavicových spojencov čaká zrejme porážka, keď by podľa prieskumov mali v parlamente získať len 20-30 kresiel. Všetko nasvedčuje tomu, že PS nebude mať v parlamente ani vlastný poslanecký klub, keďže podľa zákona na to treba najmenej 15 poslancov.Nepoddajné Francúzsko (FI), na ktorého čele je neúspešný kandidát prezidentských volieb Jean-Luc Mélenchon, môže spolu so spojencami z Francúzskej komunistickej strany (PCF) podľa prieskumov získať 5-15 mandátov.Krajne pravicovému Národnému frontu (FN) tiež hrozí zlý výsledok - obsadiť by mal prinajlepšom päť kresiel. Po prvom kole má mandát istý zatiaľ len líderka FN Marine Le Penová.Druhé kolo parlamentných volieb vo Francúzsku bude - podobne ako pri prvom kole pred týždňom - sprevádzať vysoká neúčasť voličov. Podľa prieskumu inštitútu Odoxa, ktorý dnes zverejnil spravodajský portál France Info, v nedeľu nepôjde voliť zrejme až 53 percent Francúzov.Ak sa tento predpoklad splní, pôjde o najvyššiu neúčasť na hlasovaní v prezidentských či parlamentných voľbách v dejinách Piatej republiky. V prvom kole parlamentných volieb svoje právo nevyužilo 51,29 percenta francúzskych voličov.Najviac nevoličov je v skupinách mladých ľudí vo veku 18-24 rokov a 25-34 rokov. Pokiaľ ide o politickú orientáciu, v ľavicovom tábore je 48 percent nevoličov a medzi sympatizantmi pravice - okrem FN - je ich 35 percent. Spomedzi prívržencov FN ich nepôjde voliť 61 percent a tábore LREM je 35 percent nevoličov.Ako dôvod svojej neúčasti napríklad 27 percent opýtaných tvrdí, že "všetko bolo rozhodnuté vopred a LREM voľby vyhrá", zatiaľ čo 24 percent opýtaných sa nedokázalo stotožniť s programami či osobnosťami kandidátov. Drvivú väčšinu mandátov, ktoré vo voľbách zrejme získa Macronova LREM, považuje 58 percent opýtaných za "zlú vec".