PRIESKUM: E. Macron je považovaný za favorita druhého kola volieb

Centrista Emmanuel Macron ukazuje zdvihnutý palec svojim stúpencom vo svojej volebnej centrále v Paríži 23. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. apríla (TASR) - Centristický kandidát na francúzskeho prezidenta Emmanuel Macron je aj podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky považovaný za favorita druhého kola volieb, ktoré budú 7. mája.Na základe prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnili spoločnosti Harris Interactive a Indeed v období 25. a 27. apríla pre parlamentný televízny kanál LCP a o ktorom informovali viaceré francúzske a belgické médiá, by Macron získal 61 percent voličskej podpory, kým za kandidátku krajne pravicového Národného frontu by hlasovalo 39 percent voličov.V predchádzajúcom prieskume, ktorý obe spoločnosti bleskovo vykonali v nedeľu večer, v deň prvého kola prezidentských volieb, mal Macron 64-percentnú podporu pre druhé kolo oproti 36 percentám pre Le Penovú.Najnovší sociologický prieskum naznačil, že Macron môže počítať so 69 percentami hlasov neúspešného kandidáta Socialistickej strany Benoita Hamona, zatiaľ čo Le Penovú by podporilo 28 percent voličov rovnako neúspešného kandidáta republikánov Francoisa Fillona.Z konzervatívneho tábora Fillonových voličov by však dostal viac hlasov Macron ako Le Penová - 45 percent. Prieskum rovnako naznačil, že Macron sa teší aj priazni 42 percent voličov z tábora radikálnej ľavice, za ktorú pod značkou hnutia Nepoddajné Francúzsko kandidoval Jean-Luc Mélenchon.