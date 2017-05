PRIESKUM: Eurofondy po roku 2020 môžu mať kombinované financovanie

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 30. mája (TASR) – Po roku 2020 by podpora z eurofondov mala vyzerať ako kombinácia grantov, návratnej pomoci a financovania z viacerých zdrojov. Smerovať by mala najmä do vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, dopravy či malých a stredných podnikov. Zhodli sa na tom respondenti v dotazníku, ktorého výsledky predstavil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na odbornom seminári v Bratislave.Hoci je len rok 2017, vicepremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) považuje za zodpovedné diskutovať na národnej úrovni o budúcnosti kohéznej politiky po roku 2020. „vysvetlil.V apríli vyplnili zástupcovia verejného a súkromného sektora, samospráv, mimovládnych organizácií, akademickej sféry a profesijných združení dotazník. Vyjadrili v ňom svoje názory na to, čo je z eurofondov potrebné ďalej podporovať, aká forma pomoci a v akých oblastiach je efektívna, aké územia majú byť do finančnej podpory zahrnuté a ako zjednodušiť systém čerpania eurofondov.priblížil riaditeľ odboru politiky súdržnosti úradu Ľuboš Littera.Respondenti si podľa neho želajú zníženie administratívnej záťaže a kontrolu hlavne dosahovania výsledkov, nie formálnych pochybení. Za priority, ktoré by sa mali podporovať z fondov aj naďalej, označili vzdelávanie, dopravnú infraštruktúru, kvalitu životného prostredia, výskum a inovácie. Na chvoste skončili migrácia, bezpečnosť hraníc a kultúra.Vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu je podľa Pellegriniho zachovanie prístupu k eurofondom po roku 2020 kľúčové.konštatoval.Upozornil pritom na krajiny, ktoré ako čistí platitelia presadzujú názory, že po roku 2020 by už únia k menej rozvinutým štátom taká štedrá nemusela byť.zdôraznil vicepremiér.Zároveň poukázal na to, že Slovensko už určite nebude mať k dispozícii takú veľkú sumu, ako je 15 miliárd eur v tomto programovom období.opísal Pellegrini.Dodal, že slovenské univerzity, výskumné a vývojové centrá, ale aj podnikatelia sa musia naučiť pripravovať kvalitné projekty, ktoré budú schopné súperiť po roku 2020 pri získavaní zdrojov z globálnych grantov s krajinami ako Nemecko alebo Francúzsko.