PRIESKUM: F. Fillon by sa mal vzdať kandidatúry na prezidenta

Paríž 10. februára (TASR) - Sedem z desiatich Francúzov sa domnieva, že prezidentský kandidát Republikánov (LR) Francois Fillon by sa mal vzdať svojej kandidatúry. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na objednávku štátnej rozhlasovej stanice France Info urobil inštitút Odoxa. Vyplýva z neho, že respondenti majú na Fillona negatívny názor.France Info v komentári k výsledkom prieskumu uviedla, že Francúzi vyniesli definitívny verdikt nad Fillonom, ktorého meno sa v posledných týždňoch spomína v súvislosti s podozrením zo sprenevery štátnych financií vytváraním fiktívnych pracovných miest. Do aféry je zapletená aj jeho manželka Penelope a ich deti.Prieskum ukázal, že za to, aby sa Fillon svojej kandidatúry vzdal, je až 53 percent opýtaných zo skupiny prívržencov pravicových a pravicovo-centristických strán.Fillonove vyhlásenia, ktorými sa občanov snažil presvedčiť o svojej nevine, považuje za nepresvedčivé 79 percent Francúzov a 61 percent prívržencov pravice.Pozitívne Fillona vníma len 25 percent opýtaných, ešte v januári to bolo 38 percent respondentov.Na otázku, koho by účastníci prieskumu radi videli ako kandidáta pravice v prezidentských voľbách, 50 percent uviedlo v odpovedi primátora Bordeaux, expremiéra a exministra zahraničných vecí Alaina Juppého. Ten však už dvakrát vyhlásil, že "za žiadnych okolností" nebude Fillonovým náhradníkom. Fillon nedávno Juppého porazil v druhom kole straníckych primárok, z ktorých vzišiel kandidát LR pre prezidentské voľby. Tie budú mať dve kolá - v apríli a máji tohto roku.Na druhom, respektíve treťom mieste skončili Francois Baroin a Xavier Bertrand.Prieskum sa uskutočnil 8. a 9. februára na vzorke 1001 ľudí.