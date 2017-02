PRIESKUM: Fidesz má v Maďarsku pohodlnú väčšinu, Jobbik oslabil

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Budapešť 15. februára (TASR) - Maďarský vládny blok Fidesz-KDNP v aktuálnych prieskumoch verejnej mienky pohodlne vedie - volilo by ho 31 percent Maďarov. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov analytického webového servera KözvéleményKutatók.hu, ktorý sumarizoval prieskumy šiestich najvýznamnejších inštitútov.Strany niekdajšieho ľavicového zomknutia - Maďarská socialistická strana (MSZP), Demokratická koalícia (DK), Együtt (Spolu), Maďarskí liberáli (MLP) a Dialóg pre Maďarsko (PM) - stagnujú na úrovni podpory spred troch rokov a ultrapravicový Jobbik oslabil o štyri percentá,Strana Jobbik, ktorá bola jasne najsilnejšou opozičnou stranou, poklesom preferencií v uplynulých mesiacoch stratila túto pozíciu a klesla takmer na úroveň podpory MSZP. Jobbik by podľa výsledkov KözvéleményKutatók.hu volilo 11 a MSZP desať percent respondentov.DK expremiéra Ferenca Gyurcsánya podporujú v priemere štyri percentá a ochranársku stranu Politika môže byť iná (LMP) tri percentá opýtaných.