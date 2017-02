PRIESKUM: Fillona v dôsledku aféry predbehli dvaja rivali

Francois Fillon, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odporúčame aj: Vyšetrovanie v kauze Francoisa Fillona bolo rozšíreného o jeho deti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. februára (TASR) - Nezávislý kandidát Emmanuel Macron a líderka ultrapravicového Národného frontu Marine Le Penová by sa podľa dnes zverejnených výsledkov prieskumu verenej mienky inštitútu BVA dostali do rozhodujúceho druhého kola prezidentských volieb vo Francúzsku.Naopak, donedávna favorizovaný kandidát konzervatívcov, expremiér Francois Fillon by po afére okolo podozrení z údajného fiktívneho zamestnávania rodinných príslušníkov zostal podľa výsledkov prieskumu pred bránami druhého kola.Absolútne čísla však naznačujú, že súboj v prvom kole volieb 23. apríla môže byť ešte veľmi tesný, veď Marine Le Penovú by aktuálne podporilo 25 percent respondentov, Emmanuela Macrona 21-22 percent oslovených a Francoisa Fillona 18-20 percent respondentov.Druhé kolo volieb 7. mája by sa podľa prieskumu stalo korisťou Macrona, niekdajšieho ministra hospodárstva, ktorý by tak vystriedal v Elyzejskom paláci Francoisa Hollandea. Ten sa opätovnej kandidatúry na prezidentský post vzdal.