Prieskum: Fíni si po útoku želajú prísnejšiu prisťahovaleckú politiku

Helsinki 24. augusta (TASR) - Čoraz väčší počet Fínov si želá, aby vláda sprísnila prijímanie prisťahovalcov, a to po minulotýždňovom útoku nožom marockého žiadateľa o azyl, ktorý zabil dve ženy a zranil osem ďalších ľudí. Ukázal to dnes zverejnený prieskum.Útok nožom vo fínskom meste Turku je pokladaný za prvý útok podozrivého islamského militanta vo Fínsku, ktoré patrí ku krajinám s najnižšou mierou kriminality na svete. Avšak hlavný podozrivý popiera terorizmus ako motív svojho činu.Približne 58 percent Fínov si želá, aby vláda sprísnila prisťahovaleckú politiku a dala polícii a ďalším úradom nové právomoci pri zabraňovaní budúcim útokom. Ukázal to prieskum verejnej mienky, uskutočnený po spomínanom útoku v Turku a zverejnený vo fínskych novinách Iltalehti.Podobný prieskum urobený v apríli ukázal, že prísnejšiu politiku podporilo iba 40 percent opýtaných.Fínska polícia v súvislosti s vraždami nožom v Turku zadržala štyroch mužov a na dvoch uvalila väzbu. Na piateho je vydaný medzinárodný zatykač.Za hlavného podozrivého, ktorý sa nachádza vo väzbe, bol označený Abdurrahmán Mechka, 18-ročný Maročan. Na súde povedal, že je za útok zodpovedný, ale odmietol terorizmus ako motív.V čase útoku sa Mechka odvolával proti rozhodnutiu o svojej žiadosti o azyl, ktorá bola očividne zamietnutá.Premiér Juha Sipilä vyzval parlament, aby v skrátenom legislatívnom konaní schválil návrh zákona, ktorý poskytne úradom nové právomoci pri sledovaní občanov na internete.Niektorí fínski predstavitelia presadzujú aj zriadenie lepšie kontrolovateľných, kde sa budú starostlivejšie monitorovať ľudia, ktorým Fínsko odmietlo udeliť azyl.Prieskum verejnej mienky ukázal, že 80 percent Fínov podporuje oba uvedené návrhy.