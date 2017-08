PRIESKUM: Francúzi neveria Macronovej reforme zákonníka práce

Francúzsky prezident Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. augusta (TASR) - Takmer dvaja z troch Francúzov (63 percent) nemajú dôveru v prezidenta Emmanuela Macrona a jeho vládu v otázke reformy zákonníka práce. Vyplýva to z nového prieskumu, o ktorom dnes informovala belgická televízna stanica RTBF.Len 37 percent respondentov internetového prieskumu považuje Macrona za schopnéhozákonník práce a iba osem percent uviedlo, že sú, že to prezident dokáže.Prieskum vykonala v dňoch 24. a 25. augusta na vzorke 1005 respondentov spoločnosť Odoxa pre televíziu RTL.Dnes zverejnené údaje doplňujú prieskum inštitútu Ifop pre nedeľné noviny Le Journal du Dimanche, podľa ktorého s vládnutím Emmanuela Macrona nie je spokojných až 57 percent Francúzov. Ide o dramatický obrat pre prezidenta, ktorý sa len pred štyrmi mesiacmi tešil z jasného volebného víťazstva, píše agentúra Reuters.Najväčšími prívržencami pripravovanej novelizácie zákonníka práce sú voliči vládnucej centristickej strany Republika vpred (LREM). Spomedzi nich až 89 percent verí v úspech spomínanej reformy. U konzervatívnych Republikánov (LR) má Macronov zámer len 41-percentnú a u ľavicových voličov 29-percentnú podporu. Najmenšie nadšenie pre reformu (11 percent) prejavujú voliči Národného frontu (FN).Prieskum zároveň naznačil, že viac ako polovica Francúzov (56 percent) sa domnieva, že súčasný zákonník práce sťažuje prijímanie nových zamestnancov. Avšak reforma pracovného prostredníctvom vládneho dekrétu je podľa 63 percent respondentov zlým nápadom. V máji toho roku si to pritom myslelo oba 52 percent opýtaných.Až 80 percent respondentov sa okrem toho domnieva, že reforma zákonníka práce môže viesť k rozsiahlym protestným hnutiam už v septembri tohto roku. Líder ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (FI) Jean-Luc Mélenchon už v tejto súvislosti vyzval Francúzov, aby vyšli demonštrovať do ulíc 23. septembra.