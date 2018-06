Prieskum: GDPR pravidlá najzodpovednejšie riešia dánske firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. júna (TASR) - Nové pravidlá o ochrane osobných údajov (GDPR) najviac riešia dánske firmy. Až tri zo štyroch tvrdia, že ich GDPR veľmi ovplyvňuje. Na Slovensku je ich menej a vplyv GDPR cíti len 41 % slovenských firiem. Ukazuje to prieskum, ktorý vypracovala spoločnosť EOS KSI.Dáni v rámci Európy vynikajú. V žiadnej inej krajine si toľko firiem (74 %) nemyslí, že sa ich GDPR týka. Na druhom mieste je Poľsko, kde sa novými pravidlami zaoberá 46 % firiem. Nasleduje Maďarsko a Belgicko.Priemer v Európskej únii je pritom nižší – GDPR považuje za relevantnú tému 41 % spoločností. Väčšiu pozornosť mu venujú v západnej časti EÚ. Slovensko má totožné výsledky ako priemer EÚ, o vplyve GDPR na podnikanie tu hovorí 41 % firiem. Podobný výsledok zaznamenali aj vo Veľkej Británii, Francúzsku a Chorvátsku.komentuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Prieskum ukázal aj to, že každá štvrtá spoločnosť v Európe sa obáva, že GDPR môže ohroziť jej obchodný model. Podľa Šoltesa je preto dôležité, aby si buď sami zistili, aké povinnosti sa na ne vzťahujú, alebo sa poradili s konzultantmi. Práve nesprávne informácie o GDPR často vyvolávajú paniku a zbytočný strach o budúcnosť firiem.GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája a firmám prinieslo rad nových povinností. Svojich zákazníkov musia omnoho presnejšie ako v minulosti informovať, čo robia s ich osobnými údajmi a komu ich poskytujú. Zákazníci zároveň získavajú právo požiadať o úplné vymazanie svojich údajov z databáz firiem. Každý únik osobných údajov musia firmy bezprostredne nahlásiť a navrhnúť riešenie.Za nedodržanie týchto ustanovení hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky štyroch percent celosvetového ročného obratu firmy.