Prieskum GLOBSEC: Stredná Európa je vo svojom smerovaní nejednotná

Ilustračná snímka.

Bratislava 15. mája (TASR) - Krajiny strednej Európy sa značne rôznia vo svojich postojoch. Nezhodujú sa ani v smerovaní na Východ či na Západ. Vyplýva to z dokumentu s názvom GLOBSEC Trends 2018, ktorý prináša závery prieskumov verejnej mienky vykonaných v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku a porovnanie postojov týchto krajín.Podľa prieskumov savysvetlil vedúci oddelenia strategickej komunikácie inštitútu GLOBSEC Daniel Milo.Pokiaľ ide o vnímanie členstva v NATO v rámci strednej Európy, Poľsko ostáva jeho najvýraznejším podporovateľom. Na Slovensku a v Česku pozitívne vnímanie členstva v NATO podľa prieskumov inštitútu GLOBSEC stúplo. U slovenskej mládeže sa podpora členstva v Severoatlantickej aliancii zvýšila o 21 percent a v Česku až o 40 percent.Podľa spomenutej štúdie sa v strednej Európe rozdiely vo vnímaní Európskej únie stierajú. Napríklad, podpora členstva v EÚ v prevažne euroskeptickom Česku sa v uplynulom roku zvýšila o 28 percent. Pozitívne vnímanie EÚ sa naopak znížilo v Maďarsku a Poľsku.Postoj krajín strednej Európy k svetovým lídrom a ich politikám je taktiež nerovnorodý. Poliaci sú najväčšími priaznivcami nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a amerického prezidenta Donalda Trumpa. U Čechov je obľúbený francúzsky prezident Emmanuel Macron a u Slovákov zas ruský prezident Vladimir Putin.Väčšina Stredoeurópanov taktiež neverí, že Moskva zasahovala do nedávnych amerických a európskych volieb.Zástupcovia inštitútu GLOBSEC sa zaujímali aj o to, nakoľko Stredoeurópania veria konšpiračným teóriám.uviedla analytička GLOBSEC Katarína Klingová. Pripustila, že konšpiračným teóriám často veria Stredoeurópania všetkých vekových skupín, a to i s vysokoškolským vzdelaním. Podľa dokumentu GLOBSEC Trends 2018 napríklad 40 percent Slovákov verí, že Spojené štáty podporujú teroristov v Sýrii a 52 percent si myslí, že Židia majú príliš veľkú moc a tajne riadia viacero globálnych organizácií.