Prieskum: Iba 27 percent voličov dôveruje britským novinám

Londýn 16. mája (TASR) - Britským novinám dôveruje iba 27 percent voličov a 52 percent uvádza, že majú problém rozlíšiť medzi falošnou a skutočnou správou. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu spoločnosti ICM.Prieskum sa uskutočnil medzi 2000 dospelými a ukázal, že Britskej vysielacej spoločnosti (BBC) dôveruje 45 percent opýtaných, iba 13 percent však dôveruje správam zo sociálnych sietí.Štvrtina respondentov povedala, že videla "falošné" správy o britských parlamentných voľbách, vypísaných na 8. júna, a 52 percent súhlasilo s názorom, že je "o voľbách.Väčšina ľudí sa vyjadrila, že je podľa nich potrebné ráznejšie zakročiť proti falošným správam: 28 percent súhlasilo, že najvyššou prioritou je, aby zakročili sociálne siete, podľa 19 percent by mali vedúcu úlohu v tejto oblasti prevziať noviny a 18 percent si myslí, že by ako prvá mala konať BBC.ICM poznamenala, že jej prieskum sa uskutočnil niekoľko dní nato, ako vyšetrovanie BBC naznačilo, že Facebook "dodal ICM.Facebook minulý mesiac ohlásil opatrenia, ktoré majú "zabrániť dezinformácii a falošným správam". A minulý týždeň prišiel s iniciatívou na obmedzenie spojení s "webovými stránkami nízkej kvality", informovala tlačová agentúra DPA.