PRIESKUM k brexitu:Zahraniční investori sa chcú presunúť do Španielska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 5. februára (TASR) - Španielsko je treťou najpreferovanejšou destináciou z pohľadu zahraničných investorov, ktorí sa pre brexit chystajú presunúť časť podnikania z Británie do niektorého zo štátov Európskej únie (EÚ). Ukázal to najnovší prieskum spoločnosti EY (bývalej Ernst & Young) o vplyve brexitu na podnikanie zahraničných firiem v Európe.Podľa denníka El País, 14 % respondentov v prieskume uviedlo, že ich spoločnosti plánujú presunúť niektoré prevádzky do Európy, ak Británia opustí aj jednotný európsky trh.Najviac opýtaných, konkrétne 54 %, si vybralo Nemecko za budúce sídlo svojej európskej pobočky. Druhú priečku obsadilo Holandsko (33 %), zatiaľ čo Španielsko láka 8 % firiem. A takmer 8 % "hlasov" získali Francúzsko a Taliansko.Prieskum tiež odhalil, že Madrid je piatym najatraktívnejším mestom z pohľadu investorov a Barcelona je desiata.Európske mestá podnikajú vlastné kroky, aby prilákali firmy z Londýna. V Paríži, Frankfurte nad Mohanom, Berlíne a Madride už pôsobia rýchlo sa rozvíjajúce start-upy a všetky mestá sa snažia budovať potrebnú infraštruktúru.Mnohé firmy cítia, že nové technológie a prebiehajúce demografické zmeny im ponúkajú veľa príležitostí, skonštatoval Llorenc López z EY, ktorý ma na starosti regióny na juhu Európy: Španielsko, Portugalsko a Taliansko. Dodal, že Španielsko intenzívne pracuje na tom, ako sa stalo lákavou destináciou pre investície.Anketa EY zároveň odhalila, že až 71 % zahraničných investorov už v niektorých oblastiach svojho podnikania začína pociťovať dôsledky rozhodnutia Britov o brexite. Najzraniteľnejšie sú v tomto smere finančné služby, ale aj vyspelé technologické firmy a niektoré stredne veľké podniky.Spoločnosť EY však na záver uviedla, že až 86 % zo všetkých zahraničných firiem v Británii, teda nielen finančných, v nasledujúcich troch rokoch neplánuje žiadne zmeny ani sťahovanie.