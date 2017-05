PRIESKUM k voľbám: Strana Macrona si zaistí solídnu väčšinu

Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. mája (TASR) - Strana nového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona by mala v júnových parlamentných voľbách zvíťaziť so ziskom takmer tretiny hlasov. Vyplýva to z dnes zverejnených výsledkov prieskumu inštitútov Ifop-Fiducial, o ktorých informovala agentúra Reuters.V prvom kole volieb vypísaných na 11. júna by Macronova strana Republika vpred (REM) mala získať približne 31 percent hlasov, čo by jej podľa agentúry Reuters mohlo zaistiť solídnu parlamentnú väčšinu.Oproti predchádzajúcemu prieskumu Ifop-Fiducial, ktorý sa konal začiatkom mája, teda ešte pred druhým kolom prezidentských volieb, vzrástli preferencie REM o deväť percent.Na druhom mieste by sa podľa aktuálneho prieskumu umiestnili konzervatívni Republikáni s 19-percentnou podporou. Len tesne by predstihli pravicových populistov z Národného frontu (FN) Marine Le Penovej, ktorých by podporilo 18 percent voličov.Štvrté miesto so ziskom 15 percent hlasov by patrilo krajne ľavicovej strane Nepoddajné Francúzsko Jeana-Luca Mélenchona. Na piatom mieste by skončili donedávna vládnuci socialisti, za ktorých by hlasovalo len sedem percent Francúzov.Socialisti bývalého prezidenta Francoisa Hollanda získali v predchádzajúcich parlamentných voľbách 29,5 percenta hlasov. Spolu s politickými spojencami si tak zaistili dostatočnú vládnu väčšinu.