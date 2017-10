PRIESKUM: Katalánski separatisti by vo voľbách stratili väčšinu

Katalánsky líder Carles Puigdemont opúšťa budovu katalánskeho parlamentu v Barcelone, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 29. októbra (TASR) - Katalánski separatisti by vo voľbách vypísaných na 21. decembra prišli o svoju väčšinu v regionálnom parlamente v Barcelone. Vyplýva to z prieskumu zverejneného v nedeľu, ktorý pre denník El Mundo uskutočnil renomovaný inštitút Sigma Dos.Ak by sa voľby konali v týchto dňoch, tri politické strany usilujúce sa o nezávislosť tohto regiónu Španielska strán by dohromady získali maximálne 42,5 percenta hlasov a 65 kresiel. K absolútnej väčšine v 135-člennom parlamente by im tak chýbali tri kreslá.Koalícia Junts pel Sí (Spolu za áno) a ľavicová Kandidátka ľudovej jednotky (CUP), ktorá ju podporuje, získali vo voľbách v septembri 2015 dohromady 47,7 percenta hlasov a v regionálnom parlamente obsadili 72 kresiel.Podľa prieskumu spoločnosti Sigma Dos by teraz koalícia Junts pel Sí získala len 36,2 percenta hlasov, čo je o 3,3 percentuálneho bodu menej v porovnaní s voľbami pred dvoma rokmi.Otázna je aj ďalšia existencia tejto koalície, ktorá vznikla v júli 2015 a tvoria ju liberálna Katalánska európska demokratická strana (PDeCAT) zosadeného katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta a Republikánska ľavicová strana Katalánska (ERC). Podľa prieskumu by totiž ERC dostala 26,4 percenta hlasov a prvýkrát by sa stala najsilnejším článkom tohto spojenectva.Španielska vláda rozhodla v piatok (27. 10.) o odvolaní katalánskeho kabinetu a vedenia regionálnej polície a oficiálne zaviedla priamu kontrolu nad Katalánskom. Zároveň nariadila rozpustenie katalánskeho parlamentu a vypísala nové voľby. Puigdemontovu funkciu dočasne prevzal španielsky premiér Mariano Rajoy. Nariadenia nadobudli účinnosť o deň neskôr po vyjdení v úradnom vestníku.Reprezentatívny prieskum inštitútu Sigma Dos na vzorke tisíc oprávnených voličov sa uskutočnil od 23. do 26. októbra, teda krátko pred nadobudnutím účinnosti opatrení vlády v Madride.