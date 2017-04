PRIESKUM: Klienti v oblasti služieb sa pri úhrade faktúr zlepšili

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. apríla (TASR) - V rámci platobnej disciplíny si na Slovensku medzi firemnými zákazníkmi výrazne polepšili klienti v oblasti služieb. Za minulý rok priemerne uhrádzali faktúry po lehote splatnosti v priebehu 17 dní, čo je v porovnaní s predošlým rokom o desať dní menej. Takéto dáta priniesla EOS štúdia European Payment Practices za rok 2016, pričom klienti z oblasti obchodu a priemyslu pokročili vo svojej platobnej morálke len minimálne.V segmente obchodu sa vlani platilo v priemere 19 dní po uplynutí termínu splatnosti faktúr, rok predtým to bolo 21 dní. Priemysel zaznamenal rovnako 19 dní za rok 2016 v porovnaní s 22 dňami v roku 2015. Celkovo sa vlani na Slovensku faktúry uhrádzali v segmente B2B - Business to Business priemerne za 18 dní, rok dozadu to bolo 23 dní.komentuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok.V rámci štúdie sa rovnako tak zisťovalo, aké sú dôvody meškajúcich platieb na Slovensku a aj v ostatných európskych krajinách. Medzi hlavné dôvody zlej platobnej disciplíny v Slovenskej republike patrili najmä dočasné problémy s cash-flow (uviedlo 49 % komerčných klientov, teda v segmente B2B), ďalej to boli výpadky platieb u vlastných klientov (39 % respondentov), využívanie dodávateľských úverov (38 %), stav vlastných zákaziek (23 %) či platobná neschopnosť (21 %).TASR informovala EOS KSI Slovensko.